На собак надягли перуки, і ось що з цього вийшло. ФОТО

Собаки – друзі людей, але нам також подобається їх дражнити і перевіряти їхню реакцію не незвичні речі.
В Instagram навіть зародився тренд під хештегом #dogwig.
Власники надягають на своїх собак перуки різних кольорів і фотографують їх, роблячи більш схожими на людей. Від деяких світлин можна надірвати живіт від сміху.
BoredPanda зібрала найкумедніші з фотографій.
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