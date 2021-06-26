Як встановити кордони з батьками і їх дотримуватися. Поради

Неважливо, скільки вам років. Деякі батьки все одно будуть намагатися виховувати вас.

Вони можуть давати поради, про які ви не просили, змінювати щось у вашому домі кожного разу, як приходять в гості, нав'язливо рекомендувати, чим харчуватися.

Часто батьки так поводяться з хороших намірів. Можливо, вони просто хочуть залишитися частиною вашого життя, коли ви здобули незалежність і пішли з дому.

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Проте для здорових стосунків варто навчитися встановлювати кордони. Це не завжди просто, але поради від Healthline можуть допомогти.

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Поговоріть з батьками відкрито

При конфліктах у стосунках відкрита розмова майже завжди – найкраще, з чого можна почати.

Бесіда з батьками допоможе ліпше зрозуміти, чому вони намагаються керувати вашим життям.

Якщо вони відчувають себе самотніми, дзвінки в будь-який час або поява без запрошення можуть відображати їхнє бажання проводити з вами більше часу.

Вони також можуть боротися з власними проблемами, які стосуються роботи чи здоров’я.

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У будь-якому випадку більш чітке уявлення про те, що відбувається, може допомогти вам орієнтуватися в ситуації. Більш того, просте слухання може переконати їх, що вони для вас – важливі.

Створюйте свої кордони з вдячністю

Встановлення обмежень з батьками – це не нешанобливо.

Навпаки, важливо позначити свої межі і очікувати, що батьки будуть їх поважати. Тим не менш, ви, швидше за все, досягнете більшого успіху, якщо будете ретельно підбирати слова, коли говоритимете про кордони.

Порада: перед розмовою проаналізуйте свої почуття. Точне визначення того, що вас турбує, може допомогти вам почати розмову, підготувавши деякі можливі рішення.

Будьте чіткі та конкретні

Як і уникнення, невизначеність зазвичай не приносить вам ніякої користі. Незрозумілі або заплутані кордони часто можуть тлумачитися неправильно.

Ви можете точно знати, що маєте на увазі, коли говорите:

"Будь ласка, не купуйте мені непотрібне барахло",

"Будь ласка, годуйте дітей тільки здоровою їжею".

Однак ваші батьки можуть не знати. Тому корисно навести конкретні приклади неприйнятної поведінки разом з альтернативами. Наприклад:

"Ваші подарунки завжди такі щедрі, і я ціную це, але мені не потрібний новий одяг або взуття. Якщо ви справді хочете допомогти, можете подарувати сертифікат у продуктовий магазин",

"Ми не даємо дітям газовану воду або напівфабрикати, але вони із задоволенням спечуть з вами печиво".

Знайдіть компроміс

Коли ваші батьки занадто сильно втягуються в ваше життя, означення ваших кордонів може стати м'яким нагадуванням про те, що ви можете (і будете) робити свій вибір.

Водночас у деяких випадках можна запропонувати компроміс.

Наприклад, ви не хочете говорити про своє сексуальне життя, але можете погодитися відповісти на інші питання про свої побачення.

Обговорення деталей, якими ви готові поділитися, може допомогти батькам відчути себе більш залученими у ваше життя, не порушуючи кордонів.

Якщо ви не знаєте, що запропонувати, запитаєте, що їм потрібно:

"Чому ти постійно приходиш без попередження? Ти хочеш проводити більше часу разом? Тоді нам потрібно спланувати це заздалегідь".

Пам'ятайте, що кордони – це здорово для всіх учасників

Це нормально почувати себе трохи винним при встановленні меж з батьками.

Якщо ви знаєте, що вони люблять вас і вірите, що у них добрі наміри, ви, ймовірно, не хочете зачепити їхні почуття.

На жаль, вони все ще можуть відчувати себе скривдженими, навіть якщо ви встановлюєте кордони дуже тактовно.

Та потрібно нагадати собі, що за допомогою чітких кордонів ви підтримуєте власне благополуччя.

Стійте на своєму

Ваші батьки можуть не завжди слухати те, що ви говорите.

Вони можуть спробувати змусити вас послабити свої кордони, продовжити робити різкі зауваження щодо професії вашого партнера тощо.

Наступним хорошим кроком має стати створення деякої дистанції в стосунках.

Ви могли б сказати:

"Я встановив чіткі кордони, а вихід за їхні рамки заподіює біль мені / дітям. Якщо ви не бажаєте дотримуватися цих обмежень, я не хочу запрошувати вас в свій будинок або проводити з вами час".

Коли ви повідомите про наслідки, дотримуйтеся їх. Це покаже вашим батькам, що ви маєте намір зміцнювати свої кордони.

Якщо вони хочуть відновити стосунки, їм доведеться поважати ці межі.

Межі допоможуть вам задовольнити ваші фізичні і емоційні потреби та захистити ваш особистий простір.

Однак майте на увазі, що чіткі кордони не просто захищають вас. У них також є ще одна важлива функція: вони допомагають вам розвивати здорові дорослі стосунки з батьками. Зрештою, вони завжди будуть вашими батьками, але ви – більше не дитина.

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