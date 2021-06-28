Як павуки їдять змій у декілька разів більших за себе. ФОТО

Павуки поїдають змій набагато частіше, ніж думали дослідники.

Вчені виявили більше 300 зареєстрованих випадків полювання 30 видів павуків на десятки видів змій, пише LiveScience.

І деякі з цих змій в сотні разів важчі, ніж їхні поїдачі.

Ось подивіться на деякі з жахливих бенкетів павуків.

Гадюка шлегеля потрапила в пастку павутини павука-колопряда в Коста-Ріці. Довжина змії становить 40 сантиметрів.

Чорна вдова насолоджується червоним вужем.

Отрута чорної вдови містить токсин, який вражає нервову систему хребетних тварин, дозволяючи цим павукам вбивати тварин, які набагато більші від них.