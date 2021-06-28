Як павуки їдять змій у декілька разів більших за себе. ФОТО

Павуки поїдають змій набагато частіше, ніж думали дослідники.

Вчені виявили більше 300 зареєстрованих випадків полювання 30 видів павуків на десятки видів змій, пише LiveScience.

І деякі з цих змій в сотні разів важчі, ніж їхні поїдачі.

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Ось подивіться на деякі з жахливих бенкетів павуків.

Фото: Джонатан Секейра

Отруйна гадюка шлегеля потрапила в пастку павутини павука-колопряда в Коста-Ріці. Довжина змії становить 40 сантиметрів.

Її отрута навряд чи принесе користь в цій ситуації; не зареєстровано жодного випадку, коли змія вдало кусала павука і вводила токсини в нього.

Фото: Джулія Сейфер

Підв'язкова змія опинилася у важкому становищі. Коричнева вдова готується до бенкету.

Фото: Даніел Крук

Чорна вдова насолоджується червоним вужем.

Отрута чорної вдови містить токсин, який вражає нервову систему хребетних тварин, дозволяючи цим павукам вбивати тварин, які набагато більші від них.

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Фото: Матіас Мартінез

На знімку павук коричнева вдова їсть сліпуна брамінського.

Фото: Лауренс Джонс

Доросла самка чорної вдови харчується молодою кораловою змією.

Більшість змій, з'їдених павуками - це немовлята або молоді особини, хоча є приклади змій довжиною до метра.

Фото: Карл Кавальканте Піно

Павук птахоїд-голіаф із сімейства тарантулових ловить молоду несправжню коралову змію і забирає її назад в нору. Тарантули не плетуть павутину, а полюють на здобич на землі або на деревах.

Фото: Рік Вест

Отрута змії кайсака з родини гадюкових смертельно небезпечна для людей. Однак на цій фотографії птахоїд-голіаф легко перемагає і з'їдає небезпечну гадюку.

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