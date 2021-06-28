10 "НЕ", яких потрібно дотримуватися із дитиною в жарку погоду

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Не боятися кондиціонерів. Так дітям теж можна бути в приміщенні з кондиціонером. Але не забувайте про профіоактичну чистку. Так, в машині також.
Не виходити з дому без води. Завжди беріть чисту питну воду і давайте дитині часто робити кілька ковтків.
Не замінюємо воду компотами, соками.
Не допоюємо водою малюків до 6-ти місяців (початку прикорму) Їм достатньо рідини в грудному молоці та суміші при штучному вигодовуванні.
Не гуляємо в "години пік". Найкраще гуляти до 10 - 11 і після 17-18
Не гуляємо під сонцем. Завжди знаходимося в затінку.
Не виходимо без капелюшка на голові
Не забуваємо про засоби захисту від сонця. Використовуємо засоби рекомендовані для віку вашого малюка і поновлюємо кожні 2 години.
Ні на секунду не залишаємо дітей в авто самих.
Не забуваємо їсти морозиво.