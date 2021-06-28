10 "НЕ", яких потрібно дотримуватися із дитиною в жарку погоду

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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28 червня 2021

Спека може бути небезпечною для дітей, тому потрібно стежити, щоб вони не перегрілися.

При цьому багать батьків досі бояться морозива та кондиціонерів. 

Дитяча лікарка Анастасія Бикова-Шелевицька на своїй сторінці у соцмережі пояснює, чого не варто робити з дитиною в жарку погоду та як захистити малечу від спеки.

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Педіатр просить звернути увагу на воду та час прогулянок і не боятися певних речей.

 Фото mac_sim/Depositphotos

☀️ Не боятися кондиціонерів. Дітям теж можна бути в приміщенні з кондиціонером. Але не забувайте про профіоактичну чистку, в машині також.

☀️ Не виходити з дому без води. Завжди беріть чисту питну воду і давайте дитині часто робити кілька ковтків.

☀️ Не замінюємо воду компотами, соками.

☀️ Не допоюємо водою малюків до 6-ти місяців (початку прикорму). Їм достатньо рідини в грудному молоці та суміші при штучному вигодовуванні.

☀️ Не гуляємо в "години пік". Найкраще гуляти до 10 - 11 і після 17-18.

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☀️ Не гуляємо під сонцем. Завжди знаходимося в затінку.

☀️ Не виходимо без капелюшка на голові.

☀️ Не забуваємо про засоби захисту від сонця. Використовуємо засоби рекомендовані для віку вашого малюка і поновлюємо кожні 2 години.

☀️ Ні на секунду не залишаємо дітей в авто самих.

☀️ Не забуваємо їсти морозиво.

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