10 "НЕ", яких потрібно дотримуватися із дитиною в жарку погоду

Спека може бути небезпечною для дітей, тому потрібно стежити, щоб вони не перегрілися.

При цьому багать батьків досі бояться морозива та кондиціонерів.

Дитяча лікарка Анастасія Бикова-Шелевицька на своїй сторінці у соцмережі пояснює, чого не варто робити з дитиною в жарку погоду та як захистити малечу від спеки.

Реклама:

Педіатр просить звернути увагу на воду та час прогулянок і не боятися певних речей.

Фото mac_sim/Depositphotos

☀️ Не боятися кондиціонерів. Дітям теж можна бути в приміщенні з кондиціонером. Але не забувайте про профіоактичну чистку, в машині також.

☀️ Не виходити з дому без води. Завжди беріть чисту питну воду і давайте дитині часто робити кілька ковтків.

☀️ Не замінюємо воду компотами, соками.

☀️ Не допоюємо водою малюків до 6-ти місяців (початку прикорму). Їм достатньо рідини в грудному молоці та суміші при штучному вигодовуванні.

☀️ Не гуляємо в "години пік". Найкраще гуляти до 10 - 11 і після 17-18.

Реклама:

☀️ Не гуляємо під сонцем. Завжди знаходимося в затінку.

☀️ Не виходимо без капелюшка на голові.

☀️ Не забуваємо про засоби захисту від сонця. Використовуємо засоби рекомендовані для віку вашого малюка і поновлюємо кожні 2 години.

☀️ Ні на секунду не залишаємо дітей в авто самих.

☀️ Не забуваємо їсти морозиво.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.