10 "НЕ", яких потрібно дотримуватися із дитиною в жарку погоду

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Не боятися кондиціонерів. Так дітям теж можна бути в приміщенні з кондиціонером. Але не забувайте про профіоактичну чистку. Так, в машині також.

Не виходити з дому без води. Завжди беріть чисту питну воду і давайте дитині часто робити кілька ковтків.

Не замінюємо воду компотами, соками.

Не допоюємо водою малюків до 6-ти місяців (початку прикорму) Їм достатньо рідини в грудному молоці та суміші при штучному вигодовуванні.

Не гуляємо в "години пік". Найкраще гуляти до 10 - 11 і після 17-18

Не гуляємо під сонцем. Завжди знаходимося в затінку.

Не виходимо без капелюшка на голові

Не забуваємо про засоби захисту від сонця. Використовуємо засоби рекомендовані для віку вашого малюка і поновлюємо кожні 2 години.

Ні на секунду не залишаємо дітей в авто самих.

Не забуваємо їсти морозиво.