Географи визнали існування ще одного, п'ятого океану

Картографи офіційно визнали та додали на мапу світу ще один океан – Південний. Тепер на планеті їх п’ять.

Рішення прийняло Національне географічне товариство (National Geographic Society), повідомляє National Geographic.

Тепер National Geographic оновить свої карти і атласи, які він почали створювати ще в 1915 році. Тоді вчені визнавали Атлантичний, Тихий, Індійський і Північний Льодовитий океани.

Товариство заявило, що з Південним океаном будуть поводитися так само, як з іншими 4-ма, і його так само, як й інші океани, вивчатимуть діти у школі.

"Південний океан давно визнаний вченими, але оскільки на міжнародному рівні ніколи не було відповідної угоди, ми ніколи не визнавали його офіційно", – говорить географ Національного географічного товариства Алекс Тейт.

Фото: National Geographic

Перед тим, як виокремити новий океан, географи обговорювали, чи володіють води навколо Антарктиди унікальними характеристиками, щоб заслужити свою власну назву.

"У певному сенсі це свого роду географічна занудство", – каже Тейт.

Він і комітет з картографічної політики Національного географічного товариства багато років розглядали це питання, спостерігаючи, як вчені і преса все частіше використовують термін Південний океан.

"Ми завжди позначали його, але трохи по-іншому, ніж інші океани", – додає Тейт.

Зазвичай National Geographic стежить за Міжнародною гідрографічною організацією щодо морських назв. І хоча організація не є безпосередньо відповідальною за їхнє визначення, вона співпрацює з Групою експертів ООН із географічних назв щодо стандартизації імен у міжнародному масштабі.



МГО визнала Південний океан в 1937 році, але скасувала рішення в 1953-му.

Однак Рада з географічних назв США використовує цю назву з 1999 року. А в лютому цього року американське Національне управління океанічних і атмосферних досліджень офіційно визнало Південний океан.

Межі Південного океану

Більшість вод, що оточують Антарктиду до 60 градусів південної широти, за винятком протоки Дрейка і моря Скоша, складають недавно визнаний Південний океан.

Північна межа Південного океану визначається Течією Західних вітрів.

За оцінками вчених, течія утворилася приблизно 34 млн років тому, коли Антарктида відокремилася від Південної Америки.

Течія Західних вітрів, захищаючи холодні південні води, допомагає зберегти холод Антарктиди і екологічну відособленість Південного океану. Тисячі видів мешкають лише там.

Вчені вивчають, як зміна клімату, спричинена діяльністю людини, впливає на Південний океан.

Науковці з'ясували, що вода в океані, що проходить через Течію Західних вітрів, нагрівається, але не зрозуміло, наскільки сильно це впливає на Антарктиду.

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