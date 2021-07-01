Менше ніж 10% українців цього літа поїдуть за кордон. Опитування

Майже половина українців (48%) планують відпочивати влітку поза домом.

З них лише 9,2 % вибирають для себе відпочинок за кордоном.

При цьому 22,5% не мають можливості, щоб кудись поїхати, а 35% залишаться вдома.

Такими є дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) в червні.

Фото efired/Depositphotos

Щодо місць які українці найчастіше вибирають для відпочинку, то на першому місці – відпочинок у Карпатах та інших місцях України (18,8%).

Понад 11% обирають відпочинок на дачах та заміських будинках.

До Криму, як і рік тому, планує їхати 1% опитаних українців.

Поїздку за кордон частіше планують жителі сіл (10,5%), ніж жителі міст (8,9%).

При цьому містяни радше хочуть поїхати влітку відпочивати на дачі (11,6%).

Серед тих, хто не має можливості відпочивати більше чоловіків (25,9%), ніж жінок (19,7%).

Залишатися вдома на відпочинок планують 40,1% жінок і 28,2% чоловіків.

Відпочинку вдома та на дачі частіше віддають перевагу люди старшого віку.

Але в людей молодшого віку є більше бажання поїхати до родичів в село (18-29 років – 15,0%).

Поїздки до Карпат та за кордон найбільше планують представники таких вікових категорій 18-29 років ( 23,6% та 14,7%) та 30-39 років ( 24,4% та 14,8%).

При цьому чим нижче дохід в людей, тим більше тих, хто не поїде відпочивати або залишиться вдома цього літа.

Жителів, які не мають змогу відпочивати, найбільше у Західному регіоні (25,1%), а найменше – у Східному (19,6%).

Поїздку до Карпат та інших місць України найбільше планують жителі Західного і Південного регіонів (20,7% та 20,0%).

А відпочивати за кордономнайчастіше прагнуть жителі Центрального та Західного регіонів (11,8% та 10,4%).

Дослідження проводилося з 8 по 9 червня 2021 року методом телефонних інтерв’ю.

Було опитано 2007 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%.

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