Менше ніж 10% українців цього літа поїдуть за кордон. Опитування

Майже половина українців (48%) планують відпочивати влітку поза домом.
З них лише 9,2 % вибирають для себе відпочинок за кордоном.
При цьому 22,5% не мають можливості, щоб кудись поїхати, а 35% залишаться вдома.
Такими є дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) в червні.
|Фото efired/Depositphotos
Щодо місць які українці найчастіше вибирають для відпочинку, то на першому місці – відпочинок у Карпатах та інших місцях України (18,8%).
Понад 11% обирають відпочинок на дачах та заміських будинках.
До Криму, як і рік тому, планує їхати 1% опитаних українців.
Поїздку за кордон частіше планують жителі сіл (10,5%), ніж жителі міст (8,9%).
При цьому містяни радше хочуть поїхати влітку відпочивати на дачі (11,6%).
Серед тих, хто не має можливості відпочивати більше чоловіків (25,9%), ніж жінок (19,7%).
Залишатися вдома на відпочинок планують 40,1% жінок і 28,2% чоловіків.
Відпочинку вдома та на дачі частіше віддають перевагу люди старшого віку.
Але в людей молодшого віку є більше бажання поїхати до родичів в село (18-29 років – 15,0%).
Поїздки до Карпат та за кордон найбільше планують представники таких вікових категорій 18-29 років ( 23,6% та 14,7%) та 30-39 років ( 24,4% та 14,8%).
При цьому чим нижче дохід в людей, тим більше тих, хто не поїде відпочивати або залишиться вдома цього літа.
Жителів, які не мають змогу відпочивати, найбільше у Західному регіоні (25,1%), а найменше – у Східному (19,6%).
Поїздку до Карпат та інших місць України найбільше планують жителі Західного і Південного регіонів (20,7% та 20,0%).
А відпочивати за кордономнайчастіше прагнуть жителі Центрального та Західного регіонів (11,8% та 10,4%).
Дослідження проводилося з 8 по 9 червня 2021 року методом телефонних інтерв’ю.
Було опитано 2007 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.
У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%.
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