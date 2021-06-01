Які місця для відпочинку будуть популярними серед українців влітку 2021-го? Опитування

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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1 червня 2021

Більше половини українців (53,1%) планують провести відпустку в Україні і лише кожен десятий – виїхати за кордон. 

Серед тих, хто планує відпустку в Україні – 44,5% прагнуть відпочивати за межами своєї області, свідчать результати опитування, яке презентувало Міністерство культури та інформаційної політики.

Найпопулярніший вид відпочинку серед українців – на природі. Там хочуть провести час 36,5% людей.  

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27,7% віддають перевагу морському відпочинку, 12,3% – у горах. 

У місті планують відпочивати 7,9% опитуваних. 

 

Чоловіки віддають більше перевагу відпочинку на природі, а жінки – пляжному. 

Найпопулярніший серед регіонів туристичний напрям в Україні – Одещина, охочих відвідати область – 17,4%. 

Наступні – Львівська, Київська, Івано-Франківська, Закарпатська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Черкаська та Харківська області. 

Серед курортів:

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  • найпопулярніший морський – Затока,
  • природний – Асканія-Нова,
  • міський – Києво-Печерська Лавра та Старе місто Львова. 

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