Які місця для відпочинку будуть популярними серед українців влітку 2021-го? Опитування

Більше половини українців (53,1%) планують провести відпустку в Україні і лише кожен десятий – виїхати за кордон.
Серед тих, хто планує відпустку в Україні – 44,5% прагнуть відпочивати за межами своєї області, свідчать результати опитування, яке презентувало Міністерство культури та інформаційної політики.
Найпопулярніший вид відпочинку серед українців – на природі. Там хочуть провести час 36,5% людей.
27,7% віддають перевагу морському відпочинку, 12,3% – у горах.
У місті планують відпочивати 7,9% опитуваних.
Чоловіки віддають більше перевагу відпочинку на природі, а жінки – пляжному.
Найпопулярніший серед регіонів туристичний напрям в Україні – Одещина, охочих відвідати область – 17,4%.
Наступні – Львівська, Київська, Івано-Франківська, Закарпатська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Черкаська та Харківська області.
Серед курортів:
- найпопулярніший морський – Затока,
- природний – Асканія-Нова,
- міський – Києво-Печерська Лавра та Старе місто Львова.
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