Які місця для відпочинку українці обирають цього літа. Google-тренди

Тенденції пошуку у Google показують, що з поширенням вакцин проти COVID-19 інтерес до подорожей починає зростати.

Все більше українців шукає варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном.

У компанії Google проаналізували пошукові запити українських користувачів зі словами "отпуск в/відпочинок в" за останні 3 місяці, щоб сформувати рейтинг.

Цього сезону українці більше цікавляться відпочинком всередині країни.

Найпопулярнішими напрямками стали Бердянськ, Залізний Порт та Коблеве.

Фото Gladkov/Depositphotos

А до першої десятки за результатами пошуку в Google увійшли такі місця:

Бердянськ

Залізний Порт

Коблеве

Затока

Кирилівка

Одеса

Арабатська Стрілка

Сєдове

Скадовськ

Щасливцеве

Крім того, зростає число запитів про відпочинок на закордонних курортах.

Вкотре найпопулярнішим серед українців напрямком відпочинку за кордоном залишається Туреччина. Серед інших:

Туреччина

Кіпр

Албанія

Болгарія

Чорногорія

Хорватія

Греція

Єгипет

Грузія

ОАЕ

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.