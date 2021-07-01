Які місця для відпочинку українці обирають цього літа. Google-тренди

Тенденції пошуку у Google показують, що з поширенням вакцин проти COVID-19 інтерес до подорожей починає зростати.
Все більше українців шукає варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном.
У компанії Google проаналізували пошукові запити українських користувачів зі словами "отпуск в/відпочинок в" за останні 3 місяці, щоб сформувати рейтинг.
Цього сезону українці більше цікавляться відпочинком всередині країни.
Найпопулярнішими напрямками стали Бердянськ, Залізний Порт та Коблеве.
|Фото Gladkov/Depositphotos
А до першої десятки за результатами пошуку в Google увійшли такі місця:
- Бердянськ
- Залізний Порт
- Коблеве
- Затока
- Кирилівка
- Одеса
- Арабатська Стрілка
- Сєдове
- Скадовськ
- Щасливцеве
Крім того, зростає число запитів про відпочинок на закордонних курортах.
Вкотре найпопулярнішим серед українців напрямком відпочинку за кордоном залишається Туреччина. Серед інших:
- Туреччина
- Кіпр
- Албанія
- Болгарія
- Чорногорія
- Хорватія
- Греція
- Єгипет
- Грузія
- ОАЕ
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