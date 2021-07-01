Які місця для відпочинку українці обирають цього літа. Google-тренди

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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1 липня 2021

Тенденції пошуку у Google показують, що з поширенням вакцин проти COVID-19 інтерес до подорожей починає зростати. 

Все більше українців шукає варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном. 

У компанії Google проаналізували пошукові запити українських користувачів зі словами "отпуск в/відпочинок в" за останні 3 місяці, щоб сформувати рейтинг.

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Цього сезону українці більше цікавляться відпочинком всередині країни. 

Найпопулярнішими напрямками стали Бердянськ, Залізний Порт та Коблеве. 

 Фото Gladkov/Depositphotos

А до першої десятки за результатами пошуку в Google увійшли такі місця:

  • Бердянськ
  • Залізний Порт
  • Коблеве
  • Затока
  • Кирилівка
  • Одеса
  • Арабатська Стрілка
  • Сєдове
  • Скадовськ
  • Щасливцеве

Крім того, зростає число запитів про відпочинок на закордонних курортах. 

Вкотре найпопулярнішим серед українців напрямком відпочинку за кордоном залишається Туреччина. Серед інших:

  • Туреччина
  • Кіпр
  • Албанія
  • Болгарія
  • Чорногорія
  • Хорватія
  • Греція
  • Єгипет
  • Грузія
  • ОАЕ

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