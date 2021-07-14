12-річна дівчинка врятувала чотирьох дітей від повені на Закарпатті

На Закарпатті 12-річна Тетяна врятувала свого 7-річного брата та ще трьох сусідських дітей від повені.
Про вчинок дівчинки повідомили голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков та ДСНС Закарпаття.
"Юна дівчина, не злякавшись грози і страшної стихії, врятувала свого братика та трьох сусідських дітей", – розповів Полосков.
Коли дівчинка була вдома сама з маленьким братиком, вода почала різко заливати подвір’я та будинок.
Тетяна вимкнула електрику вдома, взяла 7-річного брата за руку і побігла до будинку тітки.
Там були ще троє наляканих дітей, а води в хаті вже було по коліна.
Тетяна забрала дітей, заспокоїла їх та провела на другий поверх свого будинку, де вони чекали дорослих.
"Відважний вчинок Тетяни – це приклад для нас, дорослих, котрий заслуговує на те, аби про нього знали всі", – додав Полосков.
Тепер дівчинку хочуть номінувати на здобуття премії "Герой-рятувальник року".
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