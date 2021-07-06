У Тернополі автомат з іграшками вдарив струмом 8-річну дівчинку

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
5332
6 липня 2021

8-річну дівчинку в Тернополі вдарило струмом від автомата з м’якими іграшками.

Трапився інцидент на зупинці громадського транспорту, йдеться у повідомленні Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини.

Дівчинка підійшла до автомата з іграшками й доторкнулася до нього рукою. Дитину раптово вдарило електричним струмом й відкинуло на асфальт. 

Реклама:

"Унаслідок ураження електрострумом дитина отримала термічний опік правої долоні.

Після оперативно наданої медичної допомоги потерпілу дівчинку шпиталізовано в обласну дитячу лікарню", – розповіли в "екстренці". 

фото: Rawpixel/Depositphotos

Працівники поліції встановили власника автомата з іграшками, пристрій вилучили і направили на експертизу.

"Цей факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із статтею 128 Кримінального кодексу України, а саме необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство", – повідомили в поліції Тернопільщини.

Вас також може зацікавити:

Сидів на висоті 8 метрів: рятувальники зняли з дерева 8-річного хлопчика, який заліз туди через булінг

Реклама:

Хворий хлопчик з Тернопільщини виграв у лотерею найдорожчі у світі ліки

Поліція покарала маму, бо та лишила сина на батька, але хлопчик пішов шукати її. Правоохоронці пояснюють, чому

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 99
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2248
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3035
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат