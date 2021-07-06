У Тернополі автомат з іграшками вдарив струмом 8-річну дівчинку

8-річну дівчинку в Тернополі вдарило струмом від автомата з м’якими іграшками.

Трапився інцидент на зупинці громадського транспорту, йдеться у повідомленні Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини.

Дівчинка підійшла до автомата з іграшками й доторкнулася до нього рукою. Дитину раптово вдарило електричним струмом й відкинуло на асфальт.

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"Унаслідок ураження електрострумом дитина отримала термічний опік правої долоні.

Після оперативно наданої медичної допомоги потерпілу дівчинку шпиталізовано в обласну дитячу лікарню", – розповіли в "екстренці".

фото: Rawpixel/Depositphotos

Працівники поліції встановили власника автомата з іграшками, пристрій вилучили і направили на експертизу.

"Цей факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із статтею 128 Кримінального кодексу України, а саме необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство", – повідомили в поліції Тернопільщини.

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