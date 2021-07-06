У Тернополі автомат з іграшками вдарив струмом 8-річну дівчинку

8-річну дівчинку в Тернополі вдарило струмом від автомата з м’якими іграшками.
Трапився інцидент на зупинці громадського транспорту, йдеться у повідомленні Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини.
Дівчинка підійшла до автомата з іграшками й доторкнулася до нього рукою. Дитину раптово вдарило електричним струмом й відкинуло на асфальт.
"Унаслідок ураження електрострумом дитина отримала термічний опік правої долоні.
Після оперативно наданої медичної допомоги потерпілу дівчинку шпиталізовано в обласну дитячу лікарню", – розповіли в "екстренці".
|фото: Rawpixel/Depositphotos
Працівники поліції встановили власника автомата з іграшками, пристрій вилучили і направили на експертизу.
"Цей факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із статтею 128 Кримінального кодексу України, а саме необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство", – повідомили в поліції Тернопільщини.
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