У МОН розповіли, скільки вступників цьогоріч потрапили на бюджет і що робити далі

В електронних кабінетах українських вступників уже з'явились рекомендації для зарахування на навчання до закладів вищої освіти за кошти державного або регіонального бюджету.

Загалом потрапити на бюджет цьогоріч змогли близько 65 тияч вступників, повідомляють у Міністерстві освіти та науки.

Йдеться про вступ на бакалавра, а також магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування.

"У своїх електронних кабінетах вступники можуть дізнатися, чи отримали вони рекомендації на бюджет – навпроти відповідної заяви статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)", – пояснюють у відомстві.

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Для зарахування на бюджет вступники мають подати до університетів оригінали документів. Це потрібно зробити до 18-ї години 2 серпня.

Ось перелік необхідних документів: копія документа, що посвідчує особу;

оригінал документа про освіту та додаток до нього;

копія військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);

сертифікати ЗНО;

4 кольорові фото 3Х4;

підписана Приймальною комісією видрукована заява на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний кабінет);

інші документи, що передбачені Правилами прийому конкретного закладу.

Зарахування на бюджет відбудеться 9 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця будуть тривати до 19 серпня.

У вступників, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 28 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться "Допущено до конкурсу".

Усі ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

Строки прийому оригіналів документів на контракт визначає сам виш, але не пізніше 30 вересня.

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