Коли мандруєш змалку: жінка народила немовля у поїзді Київ – Ужгород

Вагітна жінка, яка подорожувала з Києва до Ужгорода, народила немовля у вагоні поїзда.
Про таку несподіванку розповіли на сторінці "Укрзалізниці" у соцмережі.
"У нас є чимало гарних історій: як під час подорожі люди знайомляться й закохуються, як у поїзді освідчуються.
І якось навіть логічно виходить, що іноді провідникам доводиться приймати пологи у пасажирок", – розповідають в УЗ.
У пасажирки почалися пологи просто під час поїздки.
|Фото zdenkam/Depositphotos
Першу допомогу жінці надав провідник вагону.
Крім того, працівник поїзду оперативно поінформував диспетчерів найближчої станції – це був Тернопіль, де викликали швидку допомогу.
Малюк народився 25 липня у в поїзді №81 Київ — Ужгород.
Хлопчик з'явився на світ вночі під час переїзду від Хмельницького до Тернополя, пишуть у Zaxid.net
Зараз породілля та немовля перебувають у Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі під наглядом лікарів. Мати і дитина почуваються добре.
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