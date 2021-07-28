Коли мандруєш змалку: жінка народила немовля у поїзді Київ – Ужгород

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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28 липня 2021

Вагітна жінка, яка подорожувала з Києва до Ужгорода, народила немовля у вагоні поїзда. 

Про таку несподіванку розповіли на сторінці "Укрзалізниці" у соцмережі. 

"У нас є чимало гарних історій: як під час подорожі люди знайомляться й закохуються, як у поїзді освідчуються.

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І якось навіть логічно виходить, що іноді провідникам доводиться приймати пологи у пасажирок", – розповідають в УЗ.

У пасажирки почалися пологи просто під час поїздки. 

Фото zdenkam/Depositphotos

Першу допомогу жінці надав провідник вагону.

Крім того, працівник поїзду оперативно поінформував диспетчерів найближчої станції – це був Тернопіль, де викликали швидку допомогу.

Малюк народився 25 липня у в поїзді №81 Київ — Ужгород.

Хлопчик з'явився на світ вночі під час переїзду від Хмельницького до Тернополя, пишуть у Zaxid.net

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Зараз породілля та немовля перебувають у Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі під наглядом лікарів. Мати і дитина почуваються добре. 

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