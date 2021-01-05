В Ужгороді жінка народила четвірню "у сорочці", лікарі провели унікальний кесарів розтин

Ольга Ситнік головний редактор УП.Життя
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5 січня 2021

В Ужгороді 20-річна жінка народила четвірню.

Про це розповів журналіст Віталій Глагола на своїй сторінці у Facebook.

"У жінки на ім‘я Лариса вчора ввечері народилось три хлопчики і одна дівчинка.

Вони з‘явились на світ завдяки кесарському розтину на 30-му тижні вагітності. Їх вага від 1260 до 1460 грам", – зазначив він.

За даними журналістка, четвірня народилась на Закарпатті вперше.

Наразі із дітками все добре, за ними доглядають лікарі, а мама відходить від пологів і підбирає імена для дітей.

Пологи приймала команда хірургів ужгородського пологового на чолі із акушер-гінекологом Русланом Федько.

"Унікальність цієї операції, що третій плід в цілому оплодневому міхурі був розвернутий із поперечного положення в сідничне передлежання і, аналогічно, народжений в цілому оплодневому міхурові це ми робимо в Україні єдині.

Досі таке ще ніхто не робив", – розповідає лікар Федько.

Як стверджуюють лікарі ужгородського пологового будинку, кесарів розтин за авторською методикою Федько полягає в розродженні багатоплідної недоношеної вагітності в цілих навколоплідних оболонках, із непорушеною цілісністю навколоплідних вод.

Це дозволяє народити діток "в сорочці", що практично унеможливлює травматизацію центральної нервової системи (мозку) діток та є максимально бережним та ощадливим по відношенню до тендітного "недошеного" організму діток.

"Під час цього кесарського розтину вдалось поєднати і іншу унікальну техніку "повільного кесарського", коли дітки народжуються без втручань хірурга максимально імітуючи природні пологи самотужки, із проханням жінки "потужитись" дітки народжуються через операційну рану самотужки, як під час вагінальних, природніх пологів.

Це є справжній вищий пілотаж та унікальна техніка на теренах Східної Європи", – зазначає журналіст.

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