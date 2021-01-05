В Ужгороді жінка народила четвірню "у сорочці", лікарі провели унікальний кесарів розтин

В Ужгороді 20-річна жінка народила четвірню.

Про це розповів журналіст Віталій Глагола на своїй сторінці у Facebook.

"У жінки на ім‘я Лариса вчора ввечері народилось три хлопчики і одна дівчинка.

Вони з‘явились на світ завдяки кесарському розтину на 30-му тижні вагітності. Їх вага від 1260 до 1460 грам", – зазначив він.

За даними журналістка, четвірня народилась на Закарпатті вперше.

Наразі із дітками все добре, за ними доглядають лікарі, а мама відходить від пологів і підбирає імена для дітей.

Пологи приймала команда хірургів ужгородського пологового на чолі із акушер-гінекологом Русланом Федько.

"Унікальність цієї операції, що третій плід в цілому оплодневому міхурі був розвернутий із поперечного положення в сідничне передлежання і, аналогічно, народжений в цілому оплодневому міхурові – це ми робимо в Україні єдині.

Досі таке ще ніхто не робив", – розповідає лікар Федько.

Як стверджуюють лікарі ужгородського пологового будинку, кесарів розтин за авторською методикою Федько полягає в розродженні багатоплідної недоношеної вагітності в цілих навколоплідних оболонках, із непорушеною цілісністю навколоплідних вод.

Це дозволяє народити діток "в сорочці", що практично унеможливлює травматизацію центральної нервової системи (мозку) діток та є максимально бережним та ощадливим по відношенню до тендітного "недошеного" організму діток.

"Під час цього кесарського розтину вдалось поєднати і іншу унікальну техніку "повільного кесарського", коли дітки народжуються без втручань хірурга максимально імітуючи природні пологи – самотужки, із проханням жінки "потужитись" дітки народжуються через операційну рану самотужки, як під час вагінальних, природніх пологів.

Це є справжній вищий пілотаж та унікальна техніка на теренах Східної Європи", – зазначає журналіст.

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