Біля Сицилії знайшли корабель з глечиками для вина з другого століття до нашої ери

У Середземному морі біля узбережжя Палермо зайшли давньоримське судно, що датується другим століттям до нашої ери.

Сицилійська влада певна, що це одна із найважливіших археологічних знахідок останніх років, пише The Guardian.

Судячи з перших фото, зроблених підводним роботом, на судні був великий вантаж винних амфор.

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"Середземне море постійно дає нам цінні елементи для відтворення нашої історії, пов'язаної з морською торгівлею, типами човнів, здійсненням транспортування.

Тепер ми дізнаємося більше про життя на борту і взаєминах між прибережним населенням", – розповіла наглядач морського регіону Сицилії та учасниця експедиції Валерія Лі Вігні.

Підводне фото із судна. Фото Soprintendenza del Mare Regione Sicilia

Наразі корабель знаходиться на глибині 92 метрів, неподалік від муніципалітету Ізола-делле-Фемміне.

Кілька тижнів тому сицилійські археологи виявили ще одне затонуле судно – давньоримський корабель глибиною близько 70 метрів недалеко від острова Устіка.

На цьому кораблі також була величезна кількість амфор, що містять вино, що датується другим століттям до нашої ери.

Амфори із затонулого корабля поблизу острова Устіка. Фото Soprintendenza del Mare

Ці знахідки допоможуть дізнатися більше про торговельну діяльність Риму в Середземномор'ї, де римляни торгували спеціями, вином, оливками і іншими продуктами в Північній Африці, Іспанії, Франції та на Близькому Сході.

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Нагадаємо, що нещодавно на Шрі-Ланці знайшли 500-кілограмове скупчення сапфірів.

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