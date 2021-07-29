Біля Сицилії знайшли корабель з глечиками для вина з другого століття до нашої ери 

Дарія Поперечна УП.Життя
6416
29 липня 2021

У Середземному морі біля узбережжя Палермо зайшли давньоримське судно, що датується другим століттям до нашої ери.

Сицилійська влада певна, що це одна із найважливіших археологічних знахідок останніх років, пише The Guardian.

Судячи з перших фото, зроблених підводним роботом, на судні був великий вантаж винних амфор.

"Середземне море постійно дає нам цінні елементи для відтворення нашої історії, пов'язаної з морською торгівлею, типами човнів, здійсненням транспортування.

Тепер ми дізнаємося більше про життя на борту і взаєминах між прибережним населенням", – розповіла наглядач морського регіону Сицилії та учасниця експедиції Валерія Лі Вігні.

 Підводне фото із судна. Фото Soprintendenza del Mare Regione Sicilia

Наразі корабель знаходиться на глибині 92 метрів, неподалік від муніципалітету Ізола-делле-Фемміне. 

Кілька тижнів тому сицилійські археологи виявили ще одне затонуле судно – давньоримський корабель глибиною близько 70 метрів недалеко від острова Устіка. 

На цьому кораблі також була величезна кількість амфор, що містять вино, що датується другим століттям до нашої ери.

 Амфори із затонулого корабля поблизу острова Устіка. Фото Soprintendenza del Mare

Ці знахідки допоможуть дізнатися більше про торговельну діяльність Риму в Середземномор'ї, де римляни торгували спеціями, вином, оливками і іншими продуктами в Північній Африці, Іспанії, Франції та на Близькому Сході.

Нагадаємо, що нещодавно на Шрі-Ланці знайшли 500-кілограмове скупчення сапфірів.

Вас також може зацікавити:

Археологи знайшли найдавніший наскельний малюнок тварини. Це свиня. ФОТО

В Києві археологи знайшли вулицю 17-18 століть. ФОТО

На дні Дніпра знайшли артефакт часів козацтва. ФОТО

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 2175
КУЛЬТУРА

Як видати свою першу книжку в Україні: радять письменники, видавці, літагенти та культурні менеджери

Оксана Расулова
 0
Суспільство

"Не встанеш, поки не доїси": як популярні фрази батьків впливають на розвиток дитини. 15 типових висловів

Дарія Поперечна
 0
Суспільство

Чи можна виміряти рівень нітратів у овочах і фруктах за допомогою тестера?

Дарія Поперечна