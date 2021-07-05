Сидів на висоті 8 метрів: рятувальники зняли з дерева 8-річного хлопчика, який заліз туди через булінг

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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5 липня 2021

Рятувальники на Львівщині зняли із дерева 8-річного хлопчика, який став жертвою булінгу. Він заліз на висоту понад 8 метрів.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій Львівщини розповіли, що інцидент трапився у 4 липня ввечері у селі Солова Львівського району, повідомляє Zaxid.net.

Діти гралися на дитячому майданчику. Хлопчик, якого ображали інші діти, виліз на березу поруч з майданчиком на висоту понад 8 метрів та відмовлявся спускатися.

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Близько 22:20 мама дитини викликала на допомогу рятувальників.

Фото: ДСНС

Рятувальники поговорили з хлопчиком та за допомогою драбини зняли дитину з дерева і передали мамі. 

Медичної допомоги хлопчик не потребував.

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Поліція покарала маму, бо та лишила сина на батька, але хлопчик пішов шукати її. Правоохоронці пояснюють, чому

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