Сидів на висоті 8 метрів: рятувальники зняли з дерева 8-річного хлопчика, який заліз туди через булінг

Рятувальники на Львівщині зняли із дерева 8-річного хлопчика, який став жертвою булінгу. Він заліз на висоту понад 8 метрів.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій Львівщини розповіли, що інцидент трапився у 4 липня ввечері у селі Солова Львівського району, повідомляє Zaxid.net.

Діти гралися на дитячому майданчику. Хлопчик, якого ображали інші діти, виліз на березу поруч з майданчиком на висоту понад 8 метрів та відмовлявся спускатися.

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Близько 22:20 мама дитини викликала на допомогу рятувальників.

Фото: ДСНС

Рятувальники поговорили з хлопчиком та за допомогою драбини зняли дитину з дерева і передали мамі.

Медичної допомоги хлопчик не потребував.

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