На Вінниччині після святкування випускного 17 людей потрапили у лікарню з отруєнням

До декількох вінницьких лікарень госпіталізували 17 людей з отруєнням, які протягом 3-5 липня святкували випускний у місцевому ресторані "На Майдані" у селі Майдан-Чапельський.

Про інцидент повідомили 6 липня у Державній службі надзвичайних ситуацій.

Постраждалі потрапляли в лікарні з попереднім діагнозом – гострий ентероколіт.

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Як пише місцеве видання "20 хвилин", у закладі святкували закінчення школи вісім випускників з класним керівником та батьками, а також там зібралися ще дві компанії, які відзначали річницю випуску

За даними "Вінниці-інфо", наразі у лікарні перебувають 13 людей, троє з них – 17-річні підлітки та маленька дитина, яка була з батьками в кафе. В дитячій інфекційній лікарні кажуть, що стан пацієнтів – середній, але про виписку ще йдеться.

Фото: Lopolo/Depositphotos

Після інциденту Держпродспоживслужба закрила кафе на 10 днів. За словами керівника структури, отруєння відбувалися в цьому кафе протягом кількох днів, тому постраждали люди, які були в різних компаніях.

Також відомо, що всі постраждалі клієнти замовляли в кафе їхній фірмовий салат з куркою та майонезом.

Нагадаємо, 18 червня 2021 року у Харкові було зареєстровано 57 випадків захворювання, зокрема 16 серед дітей. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція неуточнена, середнього ступеню важкості. Хворі пов'язували свій стан із вживанням суші у ресторанах "Якіторія" і "Мафія".

Харківська міська рада запропонувала власникам мережі закладів взяти участь у лікуванні відвідувачів, які у них отруїлися.

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