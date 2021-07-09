В "Укрзалізниці" показали, як виглядає перша інклюзивна електричка. ФОТО

Дарія Поперечна УП.Життя
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9 липня 2021

В Україні запустять перший інклюзивний приміський електропоїзд, який пристосований для подорожей людей з інвалідністю.

Про модернізацію  транспорту розповіли в "Укрзалізниці". 

Електропоїзд має вагони, обладнані для доступу людей з інвалідністю, з місцями для людей на інвалідних візках, пандусами та кнопками виклику поїзної бригади.

Крім того, всі вказівники нанесені шрифтом Брайля.

Загалом електричка містить 10 вагонів та розрахована на 990 пасажирів.

 Фото "Укрзалізниця"
Фото "Укрзалізниця"

Серед основних нововведень – встановлено також кріплення для велосипедів.

Фото "Укрзалізниця"

В "Укрзалізниці" розповідають, що на переобладнання поїзда витратили на  70,6 млн грн. 

Зокрема, на впровадження потреб інклюзивності знадобилося 2,2 млн грн.

 Фото "Укрзалізниця"

До кінця 2021 року планується провести капітальний ремонт ще 6 поїздів, на це передбачено близько 300 млн гривень. 

 Фото "Укрзалізниця"

Крім того, "Укрзалізниця" цьогоріч планує закупити ще 37 пасажирських вагонів, які пристосовані для перевезення людей у інвалідних візках

"За кошти Державного бюджету України буде придбано 20 пасажирських купейних спальних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, та 17 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда", – розповідають в УЗ. 

В рамках програми інклюзивності "Укрзалізниці", для людей з інвалідністю планують бтакож адаптувати вокзали та платформи. Наприклад, закупити підйомні платформи та візків для вагонів.

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