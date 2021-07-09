В "Укрзалізниці" показали, як виглядає перша інклюзивна електричка. ФОТО

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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9 липня 2021

В Україні запустять перший інклюзивний приміський електропоїзд, який пристосований для подорожей людей з інвалідністю.

Про модернізацію  транспорту розповіли в "Укрзалізниці". 

Електропоїзд має вагони, обладнані для доступу людей з інвалідністю, з місцями для людей на інвалідних візках, пандусами та кнопками виклику поїзної бригади.

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Крім того, всі вказівники нанесені шрифтом Брайля.

Загалом електричка містить 10 вагонів та розрахована на 990 пасажирів.

 Фото "Укрзалізниця"
Фото "Укрзалізниця"

Серед основних нововведень – встановлено також кріплення для велосипедів.

Фото "Укрзалізниця"

В "Укрзалізниці" розповідають, що на переобладнання поїзда витратили на  70,6 млн грн. 

Зокрема, на впровадження потреб інклюзивності знадобилося 2,2 млн грн.

 Фото "Укрзалізниця"

До кінця 2021 року планується провести капітальний ремонт ще 6 поїздів, на це передбачено близько 300 млн гривень. 

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 Фото "Укрзалізниця"

Крім того, "Укрзалізниця" цьогоріч планує закупити ще 37 пасажирських вагонів, які пристосовані для перевезення людей у інвалідних візках

"За кошти Державного бюджету України буде придбано 20 пасажирських купейних спальних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, та 17 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда", – розповідають в УЗ. 

В рамках програми інклюзивності "Укрзалізниці", для людей з інвалідністю планують бтакож адаптувати вокзали та платформи. Наприклад, закупити підйомні платформи та візків для вагонів.

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