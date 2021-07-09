В "Укрзалізниці" показали, як виглядає перша інклюзивна електричка. ФОТО

В Україні запустять перший інклюзивний приміський електропоїзд, який пристосований для подорожей людей з інвалідністю.
Про модернізацію транспорту розповіли в "Укрзалізниці".
Електропоїзд має вагони, обладнані для доступу людей з інвалідністю, з місцями для людей на інвалідних візках, пандусами та кнопками виклику поїзної бригади.
Крім того, всі вказівники нанесені шрифтом Брайля.
Загалом електричка містить 10 вагонів та розрахована на 990 пасажирів.
|Фото "Укрзалізниця"
|Фото "Укрзалізниця"
Серед основних нововведень – встановлено також кріплення для велосипедів.
|Фото "Укрзалізниця"
В "Укрзалізниці" розповідають, що на переобладнання поїзда витратили на 70,6 млн грн.
Зокрема, на впровадження потреб інклюзивності знадобилося 2,2 млн грн.
|Фото "Укрзалізниця"
До кінця 2021 року планується провести капітальний ремонт ще 6 поїздів, на це передбачено близько 300 млн гривень.
|Фото "Укрзалізниця"
Крім того, "Укрзалізниця" цьогоріч планує закупити ще 37 пасажирських вагонів, які пристосовані для перевезення людей у інвалідних візках
"За кошти Державного бюджету України буде придбано 20 пасажирських купейних спальних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, та 17 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда", – розповідають в УЗ.
В рамках програми інклюзивності "Укрзалізниці", для людей з інвалідністю планують бтакож адаптувати вокзали та платформи. Наприклад, закупити підйомні платформи та візків для вагонів.
Вас також може зацікавити:
Купив швабру і помив: іноземець самотужки очищав брудні вікна в потягу "Укрзалізниці"
Залишити дитину і посмажити крильця. З якими проханнями до Укрзалізниці звертаються пасажири
Солідарність у світі SMM: після помилки "Укрзалізниці" колеги вдавали, що теж помилилися
Що означає "чмуха", "чебурашка", "чех"? Укрзалізниця пояснює свій жаргон
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.