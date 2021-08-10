Які університети набрали найбільше бюджетників? Список

9 серпня вступників зарахували на бюджет у виші на бакалавра, молодшого бакалавра та магістра фармацевтичного, ветеринарного і медичного спрямування.

Лідером за кількістю зарахованих на бюджет став Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", повідомили у Міністерстві освіти і науки.

За даними держпідприємства "Інфоресурс", у виш потрапило 3,9 тис. бюджетників.

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Наступні в рейтингу такі університети:

2 місце – Київський національний університет імені Тараса Шевченка (3,6 тис.); 3 місце – Національний університет "Львівська політехніка" (2,5 тис.); 4 місце – Львівський національний університет імені Івана Франка (2,26 тис.); 5 місце – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (1 245); 6 місце – Національний авіаційний університет (1 215); Реклама: 7 місце – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (1 215); 8 місце – Харківський національний університет радіоелектроніки (1 048); 9 місце – Національний університет біоресурсів і природокористування України (1 026); 10 місце – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (860).

КПІ ім. Ігоря Сікорського. Фото: Facebook-сторінка університету

З-поміж популярних спеціальностей на бюджет перше місце посідає "Середня освіта" – на бюджет вступили 6,2 тис абітурієнтів.

Наступні в рейтингу такі спеціальності:

2 місце – "Медицина" (3,6 тис.); 3 місце – "Комп'ютерні науки" (3,4 тис.); 4 місце – "Філологія" (2,3 тис.); 5 місце – "Інженерія програмного забезпечення" (1 899); 6 місце – "Комп’ютерна інженерія" (1 700); 7 місце – "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (1 659); 8 місце – "Будівництво та цивільна інженерія" (1 492); 9 місце – "Право" (1 156); 10 місце – "Агрономія" (1 108).

Зарахування на контракт триватиме до 30 вересня, нагадали у МОН.

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