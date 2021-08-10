Які університети набрали найбільше бюджетників? Список

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
17096
10 серпня 2021

9 серпня вступників зарахували на бюджет у виші на бакалавра, молодшого бакалавра та магістра фармацевтичного, ветеринарного і медичного спрямування.

Лідером за кількістю зарахованих на бюджет став Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", повідомили у Міністерстві освіти і науки.

За даними держпідприємства "Інфоресурс", у виш потрапило 3,9 тис. бюджетників. 

Реклама:

Наступні в рейтингу такі університети:

2 місце – Київський національний університет імені Тараса Шевченка (3,6 тис.);

3 місце – Національний університет "Львівська політехніка" (2,5 тис.);

4 місце – Львівський національний університет імені Івана Франка (2,26 тис.);

5 місце – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (1 245);

6 місце – Національний авіаційний університет (1 215);

Реклама:

7 місце – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (1  215);

8 місце – Харківський національний університет радіоелектроніки (1 048);

9 місце – Національний університет біоресурсів і природокористування України (1 026);

10 місце – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (860).

КПІ ім. Ігоря Сікорського. Фото: Facebook-сторінка університету

З-поміж популярних спеціальностей на бюджет перше місце посідає "Середня освіта" – на бюджет вступили 6,2 тис абітурієнтів.

Наступні в рейтингу такі спеціальності:

2 місце – "Медицина" (3,6 тис.);

3 місце –  "Комп'ютерні науки" (3,4 тис.);

4 місце – "Філологія" (2,3 тис.);

5 місце – "Інженерія програмного забезпечення" (1 899);

6 місце – "Комп’ютерна інженерія" (1 700);

7 місце – "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (1 659);

8 місце – "Будівництво та цивільна інженерія" (1 492);

9 місце – "Право" (1 156);

10 місце – "Агрономія" (1 108).

Зарахування на контракт триватиме до 30 вересня, нагадали у МОН.

Вас також може зацікавити:

У МОН розповіли, скільки вступників цьогоріч потрапили на бюджет і що робити далі 

Вступ 2021: як обирати спеціальність у 2021, щоб не залишитися без роботи

Абітурієнти вперше зможуть вступати у приватні виші "на державне"

Вступ-2021: лайфхаки, цікаві поради та цифрові сервіси в освіті

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 2112
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2968
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20778
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій