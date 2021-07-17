Вступ 2021: як обирати спеціальність у 2021, щоб не залишитися без роботи

14-23 липня буде найбільш неспокійним часом для вступників в університети. Їм потрібно буде вирішити, куди подавати заяви, тобто, по суті, обрати, що робити в житті.

Критеріїв дуже багато: особисті вподобання, результати ЗНО, поради батьків і друзів, відгуки нинішніх студентів та багато інших.

Одне з важливих питань, яке хвилює вступників та їхніх батьків: чи вдасться знайти добре оплачувану роботу після закінчення навчання. Адже ми йдемо в університети саме для того, щоб здобути знання з певної галузі і потім, завдяки цим знанням, дістати роботу.

Тому при виборі спеціальності я раджу пошукати відповідь на питання: чи буде хтось платити за ті знання і навички, які ви здобудете? І тут важливо пам’ятати, що дедалі більше роботи виконують машини й у багатьох сферах людська праця стає непотрібною.

Чи будете ви тим фахівцем, якого захочуть найняти і в майбутньому не замінять на комп'ютерну програму? Щоб відповісти на це питання, важливо розібратися в кількох трендах на ринку праці.

Людина vs Машина. Чи вистачить роботи всім?

По-перше, подивімося на масштаби автоматизації, наскільки масово роботи витісняють людей?

Сама ідея, що люди залишаться без роботи через впровадження нових технологій, не нова.

Ще понад 200 років тому працівники заводів влаштовували бунти та знищували обладнання, бо боялися, що масове впровадження машин у виробництво залишить їх без роботи.

Найбільші погроми трапилися у 1811-1812 роках, вони відомі в історії під назвою "луддизм".

Луддити знищують ткацький верстат. Джерело: Вікіпедія

Відтоді питанню автоматизації праці та її наслідків постійно приділяли увагу провідні медіа, політики, науковці, бізнесмени.

У 1930-х роках завдяки відомому економісту Джону Кейнсу з'явився термін "технологічне безробіття" - масові звільнення працівників через розвиток технологій, внаслідок чого ручна праця стає непотрібною.

У 60-х роках амриканські газети писали, що некваліфіковані роботи зникнуть протягом наступних десяти років. У 80-х з появою та поширенням комп'ютерів страх масового безробіття став ще сильнішим.

Науковців теж зацікавило питання: чи зростає безробіття із розвитком технологій?

Дослідники з Гарвардського університету і McKinsey Global Institute проаналізували зміну продуктивності та безробіття протягом кожного року, починаючи з 1960. І виявили, що у 79% випадків і продуктивність, і зайнятість зростали. Лише у 12% випадків продуктивність зростала, а зайнятість падала.

Вони проводили дослідження на даних зі США, Китаю, Швеції, Німеччини і отримали ті самі результати: зростання продуктивності (яке відбувається переважно через нові технології) не призводить до меншої кількості робочих місць, навпаки, робочі місця збільшуються.

Найновіші дослідження Світового економічного форуму показують, що до 2025 року автоматизація та новий розподіл праці між людьми та машинами призведе до втрати 85 мільйонів робочих місць у середньому та великому бізнесі.

Водночас завдяки новим технологіям з'явиться 97 мільйонів нових робочих місць. Таким чином, технологічний прогрес не призведе до масового безробіття, а, навпаки, створить робочі місця.

Де роботи буде найбільше?

Нинішнім вступникам треба пам’ятати, що через 4-5 років ринок праці виглядатиме по-іншому. В одних галузях людська праця буде майже не потрібна, в інших - не вистачатиме фахівців.

Ось топ 10 галузей, попит на людей в яких падає:

Введення даних

Секретарі адміністративного та виконавчого рівня

Бухгалтерія та облік

Аудит

Робітники заводів

Бізнес-сервіси та адміністративні послуги

Обслуговування клієнтів

Операційні менеджери

Механіки та ремонтники техніки

Облік та управління складом

Джерело: Світовий економічний форум

Зверіть увагу, що у цьому списку є, наприклад, бухгалтерія, облік та аудит, які є досить популярними серед абітурієнтів.

Часто молоді люди думають, що автоматизація загрожує лише найпростішим, некваліфікованим роботам, а отже, випускникам університетів, які планують виконувати інтелектуальну, а не ручну працю, не варто хвилюватися. Проте вже сьогодні є багато прикладів, коли компанії автоматизовували роботу своїх добре оплачуваних і висококваліфікованих працівників.

У міжнародній фінансовій компанії Well Fargo прогнозують, що протягом наступних 10 років 200 000 робочих місць у банківському секторі будуть втрачені через впровадження технологічних рішень. І йдеться не тільки про найпростішу роботу.

Один з найбільших у світі інвестиційних банків Goldman Sachs із 600 трейдерів залишив тільки двох після впровадження автоматизованого програмного забезпечення для торгівлі.

Де ж фахівці будуть найбільш затребувані? Ось топ10 галузей, в яких попит на людей зростає:

Аналіз даних і data science

ШІ та машинне навчання

Робота з великими даними

Цифровий маркетинг та стратегії

Автоматизація процесів

Розвиток бізнесу

Цифрова трансформація

Аналіз інформаційної безпеки

Розробка програмного забезпечення та застосунків

Інтернет речей

Очікувано, що у цьому списку є професії, пов’язані з комп’ютерами, штучним інтелектом, цифровими технологіями.

Зі зростанням обсягу даних великий попит буде на людей, які знають, що з цими даними робити, тобто аналітиків і тих, хто знає, як ці дані зберігати і захищати.

Також потрібні будуть фахівці спроможні впроваджувати технології у своїх компаніях - спеціалісти з автоматизації процесів, цифрової трансформації, розвитку бізнесу.

Варто також подивитися на інші рейтинги, де проаналізовані ширші галузі, не тільки сфера бізнесу.

Так, багато досліджень також вказують, що кількість робочих місць у медицині й освіті також будуть зростатиме.

Ви можете знайти професію, яка вас цікавить, і оцінити ймовірність її автоматизації за допомогою калькулятора, розробленого Національною статистичною службою Великої Британії.

За що роботодавці готові будуть платити?

Природно, що зі зміною роботи змінюються і очікування роботодавців щодо навичок працівників. 2025 року, коли нинішні вступники будуть отримувати дипломи бакалаврів і виходити на ринок праці, топ15 навичок виглядатимуть так:

Аналітичне мислення та інноваційність

Активне навчання та побудова навчальних стратегій

Комплексне розв’язання проблем

Критичне мислення та аналіз

Креативність, оригінальність та ініціативність

Лідерство та соціальний вплив

Використання технологій, моніторинг і контроль

Технологічний дизайн і програмування

Адаптивність, стресостійкість, гнучкість

Обґрунтування, розв’язання проблем, генерація ідей

Емоційний інтелект

Усунення недоліків та досвід користувачів

Сервісоорієнтованість

Системний аналіз та оцінка

Переконання та переговори

Джерело: Future of Jobs Report

Варто зауважити, що є ще одна універсальна навичка, яку ніколи не згадують в закордонних рейтингах (бо її очікують апріорі), але яка є дуже важливою для нинішніх і майбутніх фахівців. Це знання англійської мови. У неї варто інвестувати, незалежно від того, в якій сфері ви хочете будувати кар’єру.

Важливо розуміти, що вказані вище навички - універсальні, тобто вони релевантні не для якоїсь конкретної професії, а в багатьох сферах зайнятості. Тому завтрашнім студентам варто замислитися, де і як вони їх розвиватимуть, щоб потім запропонувати себе ринку праці.

Загалом, обираючи університети та програми для свого навчання, варто пам’ятати, що на ринок праці ви виходитимете з цими знаннями через 4-6 років, а в нинішньому світі це значний відрізок часу.

Тому важливо зрозуміти, по-перше, які фахівці будуть потрібні і які навички високо оплачуватимуться тоді, а не сьогодні. Після цього можна шукати відповідь на питання: де я можу здобути ці знання і навички.

Наталія Заїка, керівниця проектів, Київська школа економіка, спеціально для УП.Життя

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Титульна світлина cienpies/Depositphotos

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