Актор Володимир Талашко спростовує звинувачення у домаганнях – керівництво університету

Актор Володимир Талашко, якого студентки та абітурієнтки університету КНУ імені Карпенко-Карого звинуватили у домаганнях, спростовує їхні історії, заявила виконувачка обов’язків ректора вишу Галина Миленька в інтерв'ю Громадському радіо.

"Талашко набрав перший курс, але є кому замінити його. Він спростовує усі факти, викладені у дописах у Facebook", – сказала вона.

Водночас жодних доказів спростувань ані актор, ані керівники вишу не надають.

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Раніше Талашко казав, що не пам'ятає випадків, коли б він роздягав або цілував дівчат.

Зараз актор перебуває у відпустці, а з першого вересня буде відсторонений від навчального процесу стверджує керівниця університету.

В університеті продовжують наголошувати, що в них немає жодних доказів домагань з боку викладача, адже ніяких скарг до керівництва не надходило.

"Ми опитали працівників деканату. Вони сказали, що жодного разу ніхто зі студенток на Талашка за 43 роки його роботи не скаржився", – зазначила Галина Миленька.

Утім, колишні студентки стверджують, що зверталися до керівництва зі скаргами, але їхні заяви не прийняли.

Володимир Талашко. Фото із його Facebook-сторінки

Як повідомляла "Українська правда. Життя", в університеті створили робочу групу щодо цієї ситуації. Але мова йде про з’ясування фактів, а не розслідування.

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"Розслідування ми не маємо права проводити та й не знаємо формату його проведення. Зараз усі проректори та викладачі – у відпустках, ми електронною поштою надіслали їм матеріали, які знайшли.

Першого вересня комісія почне роботу. Сьогодні вона вивчає матеріали", – заявила Миленька.

Керівництво університету закликає всіх постраждалих звертатися з офіційними заявами.

"Бажано, щоб усі дівчата надали нам свої контакти, щоб зверталися, щоб був якийсь пакет, щоб можна було працювати. Ми готові також вислухати дописувачок анонімно", – сказала керівниця вишу.

Нагадаємо, народний артист України Володимир Талашко відомий як виконавець ролі Сергія Скворцова у фільмі "В бій ідуть тільки "старики".

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