Актор Володимир Талашко спростовує звинувачення у домаганнях – керівництво університету

Актор Володимир Талашко, якого студентки та абітурієнтки університету КНУ імені Карпенко-Карого звинуватили у домаганнях, спростовує їхні історії, заявила виконувачка обов’язків ректора вишу Галина Миленька в інтерв'ю Громадському радіо.
"Талашко набрав перший курс, але є кому замінити його. Він спростовує усі факти, викладені у дописах у Facebook", – сказала вона.
Водночас жодних доказів спростувань ані актор, ані керівники вишу не надають.
Раніше Талашко казав, що не пам'ятає випадків, коли б він роздягав або цілував дівчат.
Зараз актор перебуває у відпустці, а з першого вересня буде відсторонений від навчального процесу стверджує керівниця університету.
В університеті продовжують наголошувати, що в них немає жодних доказів домагань з боку викладача, адже ніяких скарг до керівництва не надходило.
"Ми опитали працівників деканату. Вони сказали, що жодного разу ніхто зі студенток на Талашка за 43 роки його роботи не скаржився", – зазначила Галина Миленька.
Утім, колишні студентки стверджують, що зверталися до керівництва зі скаргами, але їхні заяви не прийняли.
|Володимир Талашко. Фото із його Facebook-сторінки
Як повідомляла "Українська правда. Життя", в університеті створили робочу групу щодо цієї ситуації. Але мова йде про з’ясування фактів, а не розслідування.
"Розслідування ми не маємо права проводити та й не знаємо формату його проведення. Зараз усі проректори та викладачі – у відпустках, ми електронною поштою надіслали їм матеріали, які знайшли.
Першого вересня комісія почне роботу. Сьогодні вона вивчає матеріали", – заявила Миленька.
Керівництво університету закликає всіх постраждалих звертатися з офіційними заявами.
"Бажано, щоб усі дівчата надали нам свої контакти, щоб зверталися, щоб був якийсь пакет, щоб можна було працювати. Ми готові також вислухати дописувачок анонімно", – сказала керівниця вишу.
Нагадаємо, народний артист України Володимир Талашко відомий як виконавець ролі Сергія Скворцова у фільмі "В бій ідуть тільки "старики".
Детальніше про історію читайте:
"Гладив, притискав, ліз під одяг: актора Володимира Талашка звинувачують у домаганнях. Мінкульт почав розслідування
Вас також може зацікавити:
Чи вирішать окремі вагони для чоловіків та жінок проблему сексуальних домагань та насильства?
Жінка зазнала сексуального домагання від боса. Але такого рятівника вона не очікувала
Корупція, наукова халатність і секс-домагання: розповідь колишньої археологині
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.