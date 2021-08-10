"Гладив, притискав, ліз під одяг": актора Володимира Талашка звинувачують у домаганнях. Мінкульт почав розслідування

Народний артист України, викладач Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Карпенко-Карого Володимир Талашко опинився у центрі секс-скандалу.

75-річного актора, відомого як виконавця ролі Сергія Скворцова у фільмі "В бій ідуть тільки "старики", звинуватили у домаганнях до абітурієнток та студенток.

На скандальну історію відреагував міністр культури Олександр Ткаченко та ініціював службове розслідування.

"Українська правда. Життя" вирішила розібратися у ситуації та звернулася за коментарями до:

жінок, які розповіли свої історії домагань;

Володимира Талашка;

керівництва університету.

З чого все почалося?

Сценарист Богдан Панкрухін у Facebook опублікував історії двох дівчат – Юлії Бірзул та Вікторії Муштей.

Юлія з дитинства займалася в театральній студії, і в 13 років потрапила на фестиваль в Києві, членом журі якого був Володимир Талашко. За словами дівчини, він ще тоді помітив її, дав візитівку і запросив вступити до театрального вишу.

Через два роки дівчина скористалася цим знайомством та поїхала в столицю для участі у творчому конкурсі.

Дівчина розповідає, що Талашко зустрів її на вокзалі з квітами та повіз до себе додому.

"Мені було ніяково і лячно, життєвого досвіду в мене не було в 15 років. Але підозр ніяких не було, окрім незручності. До того ж переді мною був герой з фільму, який ми постійно переглядали всією родиною. Майже небожитель!", – згадує Юлія.

Вдома Талашко запропонував дівчині прийняти душ, а потім почав її фотографувати.

Володимир Талашко. Фото із його Facebook-сторінки

"Тут і почалося це: "А ось тут припустіть, тут зніміть". Так він мене роздягнув по пояс, а потім почав до мене чіплятися.

В Києві я була вперше, не розуміла, де я, мобільного телефону в мене не було, був лише квиток додому на вечір. За цими думками я не зрозуміла, як ми опинилися в спальні, я вже лежала на ліжку, а він мене цілував", – говорить дівчина.

За словами Юлії, аби втекти від викладача, їй довелося зробити вигляд, що вона втратила свідомість, бо на її прохання припинити свої дії Талашко не реагував.

Врешті-решт, до університету Юлія так і не вступила. А про історію з Талашком нікому не розповіла, навіть матері. Але психологічну травму, яку їй нанесли, переживала довго.

"Вже приїхавши на іспити, я боялася йти повз кіоски з пресою. Всюди мені марилися мої "оголені" фото. Мені здавалося, от-от, і я їх точно побачу. А потім я побачила Талашка в інституті. Я провалила іспит. Не стала навіть чекати результатів і сказала мамі, що отримала низький бал", – розповідає вона.

Друга історія сталася 8 років тому з акторкою театру та кіно Вікторією Муштей.

Дівчині тоді було 18 років, вона намагалася поступити до університету Карпенка-Карого на театральний факультет.

Саме там вона і познайомилась з Володимиром Талашком, який наполягав на додатковій репетиції. Коли дівчина відмовилася і вийшла на вулицю, він наздогнав її на машині і запропонував поїхати до нього додому "попрацювати над байкою".

"Давайте ми разом почитаємо, конкурс великий, охочих чимало, а я можу вам допомогти. Поїдемо порепетируємо".

У мене всередині все просто перевернулося, почали трястися руки, я не могла зрозуміти, що відбувається. Я – просто перелякана провінціалка, а народний артист пропонує мені допомогу", – згадує Вікторія.

Кадр з фільму "В бій йдуть лише "старики". Володимир Талашко у ролі Сергія Скворцова.

Вдома Талашко запропонував дівчині коньяк та закуску. І запропонував пофотографувати її на телефон.

"Далі почалася історія: "Ставайте, поверніться туди, ось тут спустіть з плечика, і з другого. Після цього він запропонував потанцювати. Почав гладити та притискати мене.

Мені було неприємно. Він поліз цілуватися. Це стало останньою краплею", – каже Вікторія.

Дівчина вирвалася, сказала, що їй терміново треба їхати, і викликала таксі.

Про цю історію Вікторія не розповідала нікому. В університет поступила, але вчитися у майстерні Талашка не хотіла, через рік перевелася на акторський факультет і "забула все як страшний сон".

В коментарі "Українській правді. Життя" Вікторія розповіла, що повернутися в минуле її спонукали зустрічі з дівчатами, які також поділилися подібними історіями.

"Мені написала знайома дівчина-педагогиня і сказала, що до абітурієнтки, яку вона готувала до вступу, також чіплявся Володимир Дмитрович.

Потім я зустріла студентку, яка мені розповіла теж саме, і ще одну абітурієнтку, яку він затискав у коридорі і просив пофотографуватися", – розповідає Вікторія.

Вона підкреслила, що все це відбувалося влітку 2021 року під час творчого конкурсу для вступу в університет.

"Так вийшло, що я опинилася в епіцентрі всього цього. Я говорила кожній дівчині: "Давай ти підеш і розповіси, або напишеш". Але всі відмовлялися. В якийсь момент я зрозуміла, що хтось має це зробити.

І 17-річна абітурієнтка, що приїхала з іншого міста – навряд чи та людина, яка збереться з силами і почне боротися за справедливість. А коли ми зустрілися з Богданом Панкрухіним і він показав мені історію Юлії, я остаточно зрозуміла, що мушу все розповісти",– каже Вікторія Муштей.

Щонайменше 6 історій дівчат про домагання з боку Талашка

Богдан Панкрухін і Вікторія Муштей говорять, що в них зібрано щонайменше 6 історій дівчат, які стикалися з подібною поведінкою Володимира Талашка.

"Я би хотів, щоб Талашка більше не допускали до педагогічної діяльності, як мінімум. В ідеалі, щоб на нього почали писати заяви. Хочу, щоб дівчата знайшли в собі силу та сміливість зайнятися цим", – каже Богдан Панкрухін в коментарі "Українській правді. Життя".

За словами Богдана, його постом зацікавився юрист, який пообіцяв допомогу, мовляв, є можливість притягнути актора до кримінальної відповідальності.

"Мені б хотілося добитися того, щоб педагоги не сміли переходити цю межу, за якою вони можуть травмувати студенток та абітурієнток просто тому, що їм так заманулося", – говорить Панкрухін.

Після поста Богдана свої історії щодо Володимира Талашка почали розповідати інші постраждалі.

Серед них журналістка Громадського радіо Ірина Сампан, яка зіштовхнулася з домаганнями актора в 2018 році під час інтерв’ю.

Дівчина тоді була в захваті, що познайомлюсь з метром – цього актора дуже шанували її батьки.

"Інтерв’ю проходило в кафе, я була з фотографом. Потім ми перейшли до ресторану. Талашко запропонував випити. Фотограф пішов по справам і лишив нас вдвох", – згадує Ірина.

Тоді Талашко запросив її додому, де обіцяв показати свої нагороди та фотографії зі зйомок відомого фільму.

Ірина Сампан бере інтерв’ю у артиста. 2018 рік. Фото: Ірина Сампан

"Я і подумати не могла, що авторитетна людина в такому поважному віці має якісь підступні думки. Компліменти, які він мені говорив, не були сигналом.

Вдома він запропонував випити. Ми дивилися фото, і в якийсь момент він підсів до мене на крісло, почав гладити і його руки полізли мені під одяг", – говорить Ірина.

Дівчина сказала, що заміжня, і поспішила вийти з його квартири, а Талашко пропонував їй потанцювати, і ще кілька днів писав та дзвонив.

"Інтерв’ю вийшло, але я довго не наважувалася його публікувати. Про цей випадок не говорила нікому – ні чоловіку, ні батькам, ні друзям, ні редактору", – каже Ірина.

Зараз після розголосу цієї історії журналістка намагається знайти відповідь на питання: чому вона тоді змовчала?

"Я зізналася собі, що не вважала цю історію значною чи страшною. Я не думала про те, що я була не перша і не остання. Не могла уявити собі масштаб. Казала собі, що він – митець, творча людина.

Всі ці дурацькі виправдання людини, яка винна, яка займалася спонуканням до сексу, хоча я говорила, що не хочу", – говорить журналістка.

За її словами, такі історії дуже часто трапляються у патріархальному суспільстві, де чоловіки вирішують долю жінки.

"Історії зі студентками викликали страшну огиду. У серіалах та кіно часто показують, як проста дівчинка з забитого села їде в столицю поступати до театрального, і там сидить такий умовний Талашко чинить над нею психологічне насильство і вирішує – достойна вона чи не достойна бути акторкою", – каже Ірина Сампан.

Що кажуть Талашко, університет та Мінкульт

"Українська правда. Життя" намагалися зв’язатися з Володимиром Талашком, але відповіді від нього не отримала. В коментарі одному з телеканалів він заявив, що не пам’ятає, щоб він когось роздягав або цілував.

"Роздягав, цілував — такого не було. Не пам’ятаю, не знаю, не було", – сказав він.

Актор підтвердив, що дівчата приходили до нього додому на репетиції, але не по одній, а групами.

Після звинувачень Талашка у розбещених діях у громадськості з’явилося багато питань до керівництва університету – чи знали вони про таку ситуацію і невже ніхто зі студенток не наважився звернутися до ректорату?

Акторка Анастасія Вергелес на своїй сторінці в Facebook повідомила, що під час навчання у виші разом з подругами-студентками вони пішли в деканат попросити, щоб Талашка замінили на іншого викладача.

"Ми про все розповіли, написали заяву, і нам пояснили, що ми не перші, і не останні, що ця заява нікуди не дійде, тому що у нього є "криша" і що нам треба буде або змиритись, або шукати інші рішення, але Володимир Талашко залишиться нашим майстром", – написала вона.

Журналістка Яніна Соколова також оприлюднила негативні спогади про університет Карпенко-Карого, в якому навчалася.

"Талашко такий там не один. Коли я вступала до вишу, один з педагогів мав і до мене схожі спроби, які відбувалися під дією на нього оковитої. Так, педагоги у виші періодично п‘ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хтивість, знаючи, що жінки мовчатимуть", – повідомила вона.

У відповідь на запит "Української правди. Життя" виконуюча обов’язки ректора університету Галина Миленька зазначила, що на адресу закладу від студенток або абітурієнток не надходило жодних скарг на викладачів та майстрів.

"Володимир Талашко працює в університеті більше 40 років. Жодної скарги та заяв про харасмент з його боку за весь час роботи на ректорат не надходило. Викладену інформацію Університет вивчає та перевіряє на предмет наявності в ній фактів", – говориться у відповіді.

У виші також повідомили, що для розслідування ситуації створять робочу групу. А Володимир Талашко на цей час буде відсторонений від викладацької діяльності.

"Просимо надати будь-яку інформацію з приводу домагань на умовах анонімності для тих, хто з цим зіткнувся", – просять у виші.

На ситуацію відреагував міністр культури Олександр Ткаченко. У коментарі під постом Богдана Панкрухіна він заявив, що ініціює службове розслідування.

"Паралельно організуємо можливість для анонімного збору інформації щодо випадків харасменту в мистецькій сфері. Реагуватимемо обов’язково: від службових розслідувань до притягання до відповідальності", – написав міністр.

Яна Осадча, спеціально для УП. Життя

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