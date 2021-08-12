Фотографа свят у дитсадках судитимуть за виготовлення та збут дитячого порно

Фотографа, який працював на дитячих святах, судитимуть за те, що він знімав оголених дівчаток у садочках, а потім продавав матеріали зйомок.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Слідство встановило, що фотограф упродовж 2013-2020 років, маючи дозвіл на зйомку дитячих свят, залишався наодинці з дівчатками.

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Чоловік змушував дітей ставати у сексуальні пози, знімав їх на камеру і збував матеріали в інтернет, за що отримував гроші.

Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

За даними правоохоронних органів, чоловік виготовив та зберіг 9631 фото та 201 відео дитячої порнографії за участю 1026 дітей.

Також фотографа звинувачують у тому, що він вербував дівчаток в порноіндустрію – за послуги платив від 100 до 300 грн.

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