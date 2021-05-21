Поліція викрила подружжя "педагогів", яке вчиняло сексуальне насильство над дошкільнятами

Правоохоронці на Одещині вручили підозру чоловікові та жінці, які під приводом індивідуальних занять із дошкільної підготовки вчиняли над дітьми сексуальне насильство.

Пару підозрюють у розбещенні двох діток, 2015 та 2017 років народження, повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Відомо, що ‌53-річна жінка організувала приватні уроки психолога-логопеда для підготовки дітей до школи.

Батьки приводили малюків на індивідуальні заняття, залишаючи наодинці з "педагогом".

Однак, як з’ясувалося, жінка підбирала та схиляла діток до участі у сексуальних іграх зі своїм 57-річним чоловіком.

Фото: Нацполіція

Чоловік вчиняв над ними сексуальне насильство та ще й знімав свої "розваги" на мобільний телефон, розповідають у поліції.

Аби діти не розповіли батькам про насильство, дружина чоловіка залякувала їх.

Відповідно до ч. 4 та ч. 6 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України, за вчинений злочин зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ятнадцять років або довічно.

Наразі до суду подано клопотання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".