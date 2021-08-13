Антарктичний НЛО: українські полярники зафіксували незвичайні хмари, які попереджали про негоду. ФОТО

Українські полярники зафіксували в небі незвичайні хмари, схожі на літаючі тарілки.
Метеорологи з антарктичної станції "Академік Вернадський" побачили в небі багато сочевицеподібних хмар, які передвіщали погіршення погодних умов у Антарктиді, повідомляють в Національному антарктичному науковому центрі.
За формою ці хмари нагадують сочевицю, мигдаль або навіть сигари. Це овальні хмари, витягнуті по-горизонталі, з рівними чітко окресленими краями.
Вони мають яскравий білий колір, іноді з різнокольоровим сяянням.
"Полярники також жартують, що – це антарктичний НЛО, адже вони схожі на літаючі тарілки", – йдеться в повідомленні.
Сочевицеподібні хмари здебільшого спостерігаються в гірських регіонах.
|Метеорологи з антарктичної станції "Академік Вернадський" побачили в небі багато сочевицеподібних хмар
|Вони мають яскравий білий колір, іноді з різнокольоровим сяянням
|За формою ці хмари нагадують сочевицю, мигдаль або навіть сигари
|Поява хмар "віщує" майбутнє погіршення погоди
|"Антарктичний НЛО". Фото з Facebook сторінки Національного антарктичного наукового центру
Вони самі по собі ніяк не впливають на зміну погоди і вкрай рідко дають опади.
Однак їхня поява зазвичай "віщує" майбутнє погіршення погоди, зокрема, наближення холодного атмосферного фронту або переміщення холодних повітряних мас з віддалених районів.
"Власне, так і відбулося на "Вернадському": за великим скупченням сочевицеподібних хмар прийшла жахлива негода", – говорять полярники.
Нагадаємо, станцію засипало снігом, кучугури сягають майже 2 м, а полярники перестали бачити один одного на відстані 6-7 метрів.
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