Антарктичний НЛО: українські полярники зафіксували незвичайні хмари, які попереджали про негоду. ФОТО

Українські полярники зафіксували в небі незвичайні хмари, схожі на літаючі тарілки.

Метеорологи з антарктичної станції "Академік Вернадський" побачили в небі багато сочевицеподібних хмар, які передвіщали погіршення погодних умов у Антарктиді, повідомляють в Національному антарктичному науковому центрі.

За формою ці хмари нагадують сочевицю, мигдаль або навіть сигари. Це овальні хмари, витягнуті по-горизонталі, з рівними чітко окресленими краями.

Вони мають яскравий білий колір, іноді з різнокольоровим сяянням.

"Полярники також жартують, що – це антарктичний НЛО, адже вони схожі на літаючі тарілки", – йдеться в повідомленні.

Сочевицеподібні хмари здебільшого спостерігаються в гірських регіонах.

Метеорологи з антарктичної станції "Академік Вернадський" побачили в небі багато сочевицеподібних хмар

Вони мають яскравий білий колір, іноді з різнокольоровим сяянням

За формою ці хмари нагадують сочевицю, мигдаль або навіть сигари

Поява хмар "віщує" майбутнє погіршення погоди

"Антарктичний НЛО". Фото з Facebook сторінки Національного антарктичного наукового центру

Вони самі по собі ніяк не впливають на зміну погоди і вкрай рідко дають опади.

Однак їхня поява зазвичай "віщує" майбутнє погіршення погоди, зокрема, наближення холодного атмосферного фронту або переміщення холодних повітряних мас з віддалених районів.

"Власне, так і відбулося на "Вернадському": за великим скупченням сочевицеподібних хмар прийшла жахлива негода", – говорять полярники.

Нагадаємо, станцію засипало снігом, кучугури сягають майже 2 м, а полярники перестали бачити один одного на відстані 6-7 метрів.

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