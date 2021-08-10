-12 C° та кучугури снігу по 2 метри: українські полярники зустрічають справжню зиму в Антарктиді. ФОТО

Антарктичну станцію "Академік Вернадський" засипало снігом, кучугури сягають майже 2 м, а полярники перестали бачити один одного на відстані 6-7 метрів.

Температура повітря опустилася до -12 C°, що при швидкості вітру понад 33 метри на секунду та вологості – 86%, відчувається як -38 C°, повідомляють у Національному антарктичному центрі.

"Ми вийшли чистити сніг, але згодом, за секунди, нас накрило, і ми не бачили одне одного на відстані 6-7 метрів. Просто здувало з ніг!", – поділився враженнями кухар Артем Ігнатенкo.

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Всю ніч полярники розгрібали кучугури біля станції. Також вимкнули деяку апаратуру, підготували до запуску запасний дизель-генератор та встановили аварійне світло.

Всю ніч полярники розгрібали кучугури біля станції

За вікном нарешті справжня антарктична зима

Наразі висота снігового покриву – майже 2м Фото зі сторінки в Facebook Національного антарктичного центру.

Наразі висота снігового покриву – майже 2 м (196 см).

"За вікном нарешті справжня антарктична зима, і ми зустрічаємо її у піднесеному настрої", – запевняють полярники.

Нагадаємо, Національний антарктичний науковий центр оголосив конкурс на 27-му Українську антарктичну експедицію на 2022-2023 роки.

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