Київського фотографа засудили до 9,5 років в’язниці за зйомку порно з 9-річною дівчинкою

Київського фотографа, який примушував 9-річну дівчинку до зйомки порнографічних фото, засудили до 9 років та 6 місяців в’язниці.

Обвинувальний вирок чоловіку оголосили за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх), ч. ч. 1, 4 ст. 301-1 (збут і розповсюдження дитячої порнографії) Кримінального кодексу України, повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Обвинувачений повністю визнав свою вину.

Його засудили до 9,5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися виховною, педагогічною, викладацькою діяльністю строком на 3 роки.

Фото: Київська міська прокуратура

Інформацію щодо засудженого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, у квітні 2021 року 38-річний фотограф вчинив розпусні дії стосовно 9-річної дівчинки - примушував її до створення дитячої порнографії та зберігав фото та відео.

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