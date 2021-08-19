Здоров’я, зарплати та продовження роду: про що мріють українці? Опитування

58% українців мріють про хороше здоров’я, 41% – про підвищення зарплат та пенсій, а 40% – про продовження роду.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Мрія про міцне здоров’я популярніша серед жінок, ніж чоловіків. 60% жінок у віці від 25 років вважають гарний фізичний стан своєю мрією. Для чоловіків це бажання стає більш значимим у 50+.

Для людей, які заявили про свій поганий матеріальний стан, підвищення доходів важливіше за здоров’я.

Мрія про дітей та онуків актуальна однаково для всіх поколінь, окрім молоді до 24 років.

Стереотип, що народження дітей важливіше для жінок, не підтвердився: чоловіки так само мріють про продовження роду.

16-17% опитаних мріють про великий будинок і подорожі. Такі бажання частіше притаманні жінкам.

Лише 10% українців хочуть побудувати кар’єру. Найбільше таких серед молодих жінок 16-24 років – 45%, і лише 28% чоловіків того ж самого віку. Натомість 38% хлопців 16-24 років зорієнтовані на власну справу.

Про щасливе кохання мріють 14% опитаних, водночас чоловікам воно більш важливіше, ніж жінкам.

Наприклад, у віці 25-40 років лише 14% жінок думають про кохання, а серед чоловіків таких – 22-24%.

Навіть після 60 років кожен десятий чоловік хоче відчути щасливе кохання, а ось жінки в цьому віці вже полишають надію знайти особисте щастя.

До 30-ліття Незалежності України Соціологічна група "Рейтинг" провела перше масштабне соціологічне дослідження з загальною вибіркою в 20 тис. респондентів, метою якого було вивчити особливості мислення та стилю життя нового покоління українців, їхнього ціннісного світу, мотивацій, оцінки самих себе та України.

Аудиторія: населення України віком від 16 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: по Україні – не більше 1,0%, по області – не більше 4%. Терміни проведення: 20 липня – 9 серпня 2021 року.

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