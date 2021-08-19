76% українців вважають себе щасливими. Опитування

76% українців можуть назвати себе щасливими людьми, а більше 50% громадян ототожнюють щастя з успіхом.

Про це свідчать дані всеукраїнського соціологічного дослідження "Хто ми: дослідження українського суспільства до 30-річчя Незалежності України".

39% респондентів однозначно вважають себе щасливими і 37% – скоріше вважають себе такими.

Жителі різних регіонів одностайні щодо визначення свого стану, розбіжності складали лише кілька відсотків:

Захід – 78%;

Центр – 77%;

Південь – 77%;

Схід – 73%;

Донбас – 75%.

Найбільше щасливих – серед молоді. Утім, великої розбіжності серед вікових категорій немає.

Зокрема, 49% молоді однозначно вважають себе щасливими людьми, а 38% – скоріше є щасливими.

Серед людей віком 31-54 роки 40% відносять себе до щасливих людей і скоріше відносять – 39%.

Серед покоління від 55 років однозначно щасливими вважають себе 33%, скоріше щасливими – 36%.

58% громадян впевнені, що успіх є тотожним щастю.

Зокрема успішна людина, на думку більшості громадян України, – це та, яка має роботу з гідною зарплатнею (так вважають 52% респондентів) та займається улюбленою справою (47%).

Молодь частіше за інші покоління вважає успішною людиною ту, яка має бізнес (26%) та добрі зв’язки (19%).

На заході країни частіше за інші регіони критерієм успіху називають наявність улюбленої справи (49%).

На Донбасі успіхом вважають:

наявність бізнесу (25%);

депутатство (22%);

добрі зв’язки (20%);

статус олігарха (25%);

роботу IT-спеціалістом (13%).

Дослідження було проведене Українським інститутом майбутнього спільно з соціологічною компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" у період з 17 липня по 1 серпня 2021 року на всій території України.

Загалом було опитано 5000 громадян face-to-face віком 18 років і більше.

Результати є репрезентативними. Статистична похибка для вибіркової сукупності на рівні всієї країни з ймовірністю 0.95 не перевищує 1,41%, на регіональному рівні – 3,16%.

Водночас згідно із соціологічним опитуванням, проведеним 14-16 січня 2021 року групою "Рейтинг", лише 29% українців вважали себе дуже щасливими людьми, і лише 2% – абсолютно нещасними.

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