76% українців вважають себе щасливими. Опитування

Яна Осадча журналіст
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19 серпня 2021

76% українців можуть назвати себе щасливими людьми, а більше 50% громадян ототожнюють щастя з успіхом.

Про це свідчать дані всеукраїнського соціологічного дослідження "Хто ми: дослідження українського суспільства до 30-річчя Незалежності України".

39% респондентів однозначно вважають себе щасливими і 37% – скоріше вважають себе такими.

Жителі різних регіонів одностайні щодо визначення свого стану, розбіжності складали лише кілька відсотків:

  • Захід – 78%;
  • Центр – 77%;
  • Південь – 77%;
  • Схід – 73%;
  • Донбас – 75%.

Найбільше щасливих – серед молоді. Утім, великої розбіжності серед вікових категорій немає.

 

Зокрема, 49% молоді однозначно вважають себе щасливими людьми, а 38% – скоріше є щасливими. 

Серед людей віком 31-54 роки 40% відносять себе до щасливих людей і скоріше відносять – 39%. 

Серед покоління від 55 років однозначно щасливими вважають себе 33%, скоріше щасливими – 36%.

58% громадян впевнені, що успіх є тотожним щастю.

Зокрема успішна людина, на думку більшості громадян України, – це та, яка має роботу з гідною зарплатнею (так вважають 52% респондентів) та займається улюбленою справою (47%).

Молодь частіше за інші покоління вважає успішною людиною ту, яка має бізнес (26%) та добрі зв’язки (19%).

На заході країни частіше за інші регіони критерієм успіху називають наявність улюбленої справи (49%). 

На Донбасі успіхом вважають:

  • наявність бізнесу (25%);
  • депутатство (22%);
  • добрі зв’язки (20%); 
  • статус олігарха (25%); 
  • роботу IT-спеціалістом (13%).

Дослідження було проведене Українським інститутом майбутнього спільно з соціологічною компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" у період з 17 липня по 1 серпня 2021 року на всій території України.

Загалом було опитано 5000 громадян face-to-face віком 18 років і більше. 

Результати є репрезентативними. Статистична похибка для вибіркової сукупності на рівні всієї країни з ймовірністю 0.95 не перевищує 1,41%, на регіональному рівні – 3,16%.

Водночас згідно із соціологічним опитуванням, проведеним 14-16 січня 2021 року групою "Рейтинг", лише 29% українців вважали себе дуже щасливими людьми, і лише 2% – абсолютно нещасними.

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