Перевірте свій рівень української: Мінкульт запустив сайт для вивчення мови

Яна Осадча журналіст
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20 серпня 2021

В Україні запустили національну онлайн-систему тестування, де можна перевірити рівень володіння українською мовою та вивчити її.

Сайт створило Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти, повідомив очільник МКІП Олександр Ткаченко.

"Сайт передбачає максимальну залученість користувача у процес: без монотонності, з "розумним" підходом. 

Продовжуємо нашу лагідну українізацію. Аби люди дійсно перейшли на українську і спілкувалися нею постійно – у них мають бути можливості і бажання", – пише Олександр Ткаченко.

Також доступні 15 уроків, де мову можна вивчати за допомогою відео, аудіо, письмових завдань на визначення помилок тощо.

Складність питань у програмі регулюється індивідуально, залежно від попередніх відповідей.

Щоб розпочати тестування, треба зареєструватися. Утім, сайт доволі повільно працює. 

Також дивують деякі завдання. Наприклад, речення про вареники з абрикосами та вишнями.

 Скріншот з сайту moyamova.in.ua

Або ж речення про цирк і парк.

  Скріншот з сайту moyamova.in.ua

Також не зрозуміло, чому власні назви у варіантах відповідей написані з маленької букви. 

  Скріншот з сайту moyamova.in.ua

Обирати правильні відповіді треба, перетягуючи відповідні слова на місце знаків питання.

Міністр також зазначив, що наразі у Мінкульті працюють над мобільною версією програми.

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