Перевірте свій рівень української: Мінкульт запустив сайт для вивчення мови

В Україні запустили національну онлайн-систему тестування, де можна перевірити рівень володіння українською мовою та вивчити її.
Сайт створило Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти, повідомив очільник МКІП Олександр Ткаченко.
"Сайт передбачає максимальну залученість користувача у процес: без монотонності, з "розумним" підходом.
Продовжуємо нашу лагідну українізацію. Аби люди дійсно перейшли на українську і спілкувалися нею постійно – у них мають бути можливості і бажання", – пише Олександр Ткаченко.
Також доступні 15 уроків, де мову можна вивчати за допомогою відео, аудіо, письмових завдань на визначення помилок тощо.
Складність питань у програмі регулюється індивідуально, залежно від попередніх відповідей.
Щоб розпочати тестування, треба зареєструватися. Утім, сайт доволі повільно працює.
Також дивують деякі завдання. Наприклад, речення про вареники з абрикосами та вишнями.
|Скріншот з сайту moyamova.in.ua
Або ж речення про цирк і парк.
|Скріншот з сайту moyamova.in.ua
Також не зрозуміло, чому власні назви у варіантах відповідей написані з маленької букви.
|Скріншот з сайту moyamova.in.ua
Обирати правильні відповіді треба, перетягуючи відповідні слова на місце знаків питання.
Міністр також зазначив, що наразі у Мінкульті працюють над мобільною версією програми.
Вас також може зацікавити:
Прокачуємо свою українську мову: сервіси, тренінги, додатки, поради викладачів
Шваблик, тремпель, тормозок: наскільки ви знаєте українські діалектизми? ТЕСТ
Як швидко вивчити українську мову: Мінкульт запустив освітню платформу
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.