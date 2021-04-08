Як швидко вивчити українську мову: Мінкульт запустив освітню платформу

В Україні запустили онлайн-платформу, яка об'єднує кілька ресурсів з вивчення української мови.

Про таку ініціативу розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, онлайн-курси під час карантину – додаткова можливість для саморозвитку.

"Пропоную вдосконалити свою українську мову. Допоможе платформа від МКІП, що об’єднує одразу декілька сайтів з вивчення української.

На ній доступні ресурси з різними форматами навчання: текстовому, відео або в інтерактивному – виконуючи вправи та завдання з правопису",– розповів Ткаченко.

Фото AllaSerebrina/Depositphotos

Очільник відомства зазначив, що матеріали на платформі, підійдуть носіям мови і тим, хто зовсім її не знає, але хоче вивчити.

Іноземцям у Мінкульті додатково пропонують ще один ресурс, де розміщено понад 100 безкоштовних уроків.

"Обидві платформи постійно доповнюються, інтегруючи туди нові ресурси.

Також є можливість запропонувати додати власний сервіс на платформу.

Пам’ятайте: не соромно мати пробіли. Соромно не заповнювати їх", – додав Ткаченко.

Нагадаємо, що 16 січня 2021 року набула чинності 30 стаття мовного закону, згідно з якою обслуговування та надання освітніх, медичних і соціальних послуг має відбуватися українською мовою.

Лайфхаки, як легко перейти на українську та "прокачати" мову, читайте за посиланням.

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