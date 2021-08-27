Без масок та м'яких іграшок: МОЗ затвердило нові карантинні правила для дитячих садків

Під час карантину у дошкільних закладах діти та вихователі можуть перебувати на заняттях без масок, але забороняються м'які іграшки.

Про це йдеться в нових протиепідемічних заходах, які затвердило Міністерство охорони здоров’я.

Дотримуватися таких правил у дитячих садках потрібно буде під час карантину у разі погіршення епідемічної ситуації через COVID-19.

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На період карантину заборонено:

використання м’яких іграшок;

перебування у вуличному взутті всередині приміщень;

проведення батьківських зборів (окрім тих, що проводяться дистанційно).

Фото: alenkasm /Depositphotos

На період карантину рекомендується:

розробити адаптивний графік прогулянок та занять з метою недопущення об'єднання/змішування груп;

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проводити додаткові ігри та вправи, які 6 доносили дітям важливість індивідуальних заходів профілактики та фізичного дистанціювання;

надавати пріоритет фізичним активностям та іграм, що проводяться на відкритому повітрі;

переформатувати розміщення у кімнатах для занять таким чином, щоб забезпечити максимально можливе фізичне дистанціювання;

обмежити заняття та ігри, що передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми та персоналом;

обмежити заняття та ігри, що потребують використання значної кількості додаткового інвентарю;

забезпечити процес організації харчування, що дозволяє мінімізувати кількість дітей, які харчуються одночасно.

Під час занять діти та вихователі можуть не носити захисні маски. При цьому працівники садочку повинні використовувати засоби індивідуального захисту, коли спілкуються між собою та пересуваються приміщенням.

Після виявлення в дитини симптомів COVID-19 у кімнаті, де вона перебувала, необхідно провести провітрювання поза розкладом та дезінфекцію поверхонь.

Крім того, згідно з новими положеннями, керівник закладу дошкільної освіти має забезпечити:

Температурний скринінг дітей безконтактним термометром при вході у заклад.

Ранкове приймання дитини до закладу та передачу після закінчення дня, проводить вихователь групи на території закладу, за межами його будівлі.

Організацію збору використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери з кришками та поліетиленовими пакетами.

Проведення навчання працівників щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту та їх утилізації.

Вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних засобів.

Провітрювання приміщень не менш ніж 15 хвилин перед відкриттям та почергове провітрювання кімнат протягом дня за відсутності дітей.

Забезпечення медичних пунктів закладу необхідними засобами та обладнанням.

Розміщення інформації про необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю.

Необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (a6o електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки рук тощо).

Обмеження проведення масових заходів у закритих приміщеннях.

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