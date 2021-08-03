Зеленський підписав закон про допомогу людям з інвалідністю: тепер вони не стоятимуть в чергах

Яна Осадча журналіст
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3 серпня 2021

Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення соціальних гарантій для людей з інвалідністю.

Про це повідомляють у адміністрації глави держави.

Відтепер вони матимуть право на першочергове обслуговування, а також полегшені умови для перетину кордону. 

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Попередньо Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю" 15 липня 2021 року.

 Фото serezniy/Depositphotos

Відповідно до закону, дорослі та діти з інвалідністю зможуть отримати реабілітаційну допомогу за рахунок адміністративно-господарських санкцій і пені, що надійшли до державного бюджету й використовуються Фондом соціального захисту інвалідів.

Також люди з інвалідністю та особи, які їх супроводжують, мають право на першочергове обслуговування в будь-яких касах, а також на всіх підприємствах, в установах та організаціях, що надають послуги населенню.

Людям з інвалідністю, які їдуть на лікування, та особам, що їх супроводжують, полегшили проходження пунктів пропуску через державний кордон України та контрольних пунктів в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території. Але не частіше одного разу на тиждень в один бік.

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