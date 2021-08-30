15-річна українка отримала диплом від Папи Римського після свого листа до Ватикану

У Луцьку дівчинка із синдромом Дауна отримала диплом від Папи Римського Франциска після листа, в якому нічого не попросила для себе.
Навесні 15-річна Уляна Сухачевська взяла участь у міжнародному дитячому конкурсі малюнків "Писанка для Папи".
На звороті свого малюнку дівчинка також написала листа до Ватикану, повідомляють у "Волинь 24".
Українка побажала понтифіку здоров'я, а також запросила його приїхати в гості.
|Уляна Сухачевська, Фото: "Волинь 24"
"Привіт, любий Папа! Пише до тебе сонячна принцеса з Луцька. Я хочу познайомитись з тобою. Тому запрошую тебе до себе. Будемо разом з усіма малювати в "Оле-Арті". Аморе", – йдеться в листі Уляни.
У Ватикані відповіли, що дівчинка стала єдиною учасницею конкурсу, яка не попросила у Папи нічого для себе.
В нагороду Папа Римський надіслав дівчинці відзнаку.
|Фото: "Волинь 24"
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