15-річна українка отримала диплом від Папи Римського після свого листа до Ватикану

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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30 серпня 2021

У Луцьку дівчинка із синдромом Дауна отримала диплом від Папи Римського Франциска після листа, в якому нічого не попросила для себе. 

Навесні 15-річна Уляна Сухачевська взяла участь у міжнародному дитячому конкурсі  малюнків "Писанка для Папи".

На звороті свого малюнку дівчинка також написала листа до Ватикану, повідомляють у "Волинь 24".

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Українка побажала понтифіку здоров'я, а також запросила його приїхати в гості.

Уляна Сухачевська, Фото: "Волинь 24"

"Привіт, любий Папа! Пише до тебе сонячна принцеса з Луцька. Я хочу познайомитись з тобою. Тому запрошую тебе до себе. Будемо разом з усіма малювати в "Оле-Арті". Аморе", – йдеться в листі Уляни. 

У Ватикані відповіли, що дівчинка стала єдиною учасницею конкурсу, яка не попросила у Папи нічого для себе.

В нагороду Папа Римський надіслав дівчинці відзнаку.

 Фото: "Волинь 24"

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