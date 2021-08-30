15-річна українка отримала диплом від Папи Римського після свого листа до Ватикану

У Луцьку дівчинка із синдромом Дауна отримала диплом від Папи Римського Франциска після листа, в якому нічого не попросила для себе.

Навесні 15-річна Уляна Сухачевська взяла участь у міжнародному дитячому конкурсі малюнків "Писанка для Папи".

На звороті свого малюнку дівчинка також написала листа до Ватикану, повідомляють у "Волинь 24".

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Українка побажала понтифіку здоров'я, а також запросила його приїхати в гості.

Уляна Сухачевська, Фото: "Волинь 24"

"Привіт, любий Папа! Пише до тебе сонячна принцеса з Луцька. Я хочу познайомитись з тобою. Тому запрошую тебе до себе. Будемо разом з усіма малювати в "Оле-Арті". Аморе", – йдеться в листі Уляни.

У Ватикані відповіли, що дівчинка стала єдиною учасницею конкурсу, яка не попросила у Папи нічого для себе.

В нагороду Папа Римський надіслав дівчинці відзнаку.

Фото: "Волинь 24"

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