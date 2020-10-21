Папа Римський підтримав одностатеві цивільні союзи

Папа Римський Франциск висловився на підтримку одностатевих партнерств, заявивши, що гомосексуали повинні бути захищені відповідним законом про цивільне партнерство.
Про це він розповів у документальному фільмі "Франциск", пише Reuters.
"Гомосексуали мають право бути в сім'ї. Вони діти Божі і мають право на сім'ю. Ніхто не повинен бути через це покинутим або нещасним", - сказав Франциск.
Глава католицької церкви закликав до прийняття "закону про цивільний союз".
"Ми повинні створити закон про цивільний союз. Так вони будуть захищені законом. Я підтримую це", - сказав він.
Режисер документального фільму "Франциск" - Євген Афінеєвський. Він також знімав стрічку "Зима у вогні: Боротьба України за свободу".
У стрічці "Франциск" йдеться про війну в Сирії і Україні, а також про переслідування мусульман рохінджа.
У фільмі Папа Франциск відповідає на питання, ділячись "зворушливими прикладами зі своїх життєвих уроків", відновлюючи ідеали, які "можуть допомогти нам побудувати міст до кращого майбутнього.
В США фільм "Франциск" покажуть 25 жовтня.
Нагадаємо, Папа Римський назвав їжу та секс божественними задоволеннями.
Також у Ватикані вперше судять священників, яких підозрюють у сексуальному насильстві.
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