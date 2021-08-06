Залякував та вимагав гроші: в Києві онук довів до психічного розладу бабусю

В Києві 26-річний хлопець довів свою бабусю до психічного розладу.

Молодик навмисно залякував, принижував, ображав нецензурними висловами свою 72-річну бабусю, і вимагав у неї гроші та продукти харчування.

Докази протиправних дій були зібрані у ході слідства, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Щоб зробити життя бабусі нестерпним, чоловік оселився у загальному коридорі будинку біля її квартири. Хлопець позбавляв літню жінку можливості виходити з оселі та погрожував фізичною розправою.

"Побоюючись за своє життя, а також за життя своєї доньки та неповнолітнього внука, потерпіла була змушена віддавати кривднику останні кошти та готувати йому їжу", – йдеться в повідомленні.

Фото: Bruno Weltmann/ Depositphotos

Відповідно до висновку експерта, у потерпілої наявний психічний розлад, який виник внаслідок систематичного насильства вчиненого зловмисником.

У літньої жінки зафіксовані психоемоційні та психосоматичні зміни: знижений настрій, тривожність, страхи, напруга, порушення сну та апетиту, коливання артеріального тиску, загострення наявних проблем здоров‘я.

За результатами досудового розслідування Оболонською окружною прокуратурою міста Києва чоловіку повідомлено про підозру за ст. 126-1 КК України, а саме в умисному систематичному вчиненні психологічного насильства щодо особи, з якою перебуває у сімейних відносинах, що призводить до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої особи.

Рішенням Оболонського районного суду міста Києва кривдника літньої жінки взято під варту.

До цього підозрюваний неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Крім того, чоловік раніше відбував покарання в місцях позбавлення волі за корисливі злочини.

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