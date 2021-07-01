Рада ухвалила закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство

Верховна Рада посилила відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Нардепи проголосували за закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі"

Про це повідомляють на офіційному порталі Верховної Ради.

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Закон має регулювати притягнення до відповідальності за:

вчинення домашнього насильства;

насильства за ознакою статі;

невиконання термінового заборонного припису;

неповідомлення про місце свого тимчасового перебування.

Фото lofilolo/Depositphotos

Крім того, документ має забезпечити права постраждалої особи на відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди, завданих внаслідок домашнього насильства.

Зокрема закон додає санкції у вигляді суспільно корисних робіт з одночасним спрямуванням коштів за виконання таких робіт постраждалій особі.

А також закон дозволяє розглядати справи про вчинення адміністративного правопорушення без присутності правопорушника.

При цьому правопорушник може бути притягнутий до відповідальності протягом 6 місяців після вчинення злочину.

Закон також пропонує притягувати військових за вчинення таких злочинів на загальних підставах, а не на підставі дисциплінарного статуту.

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