Україна отримає від США інноваційні ліки проти COVID-19 – Ляшко

Україна отримає від уряду США інноваційні лікарські засоби проти COVID-19 в якості гуманітарної допомоги.

Про це президенту Володимиру Зеленського вдалося домовитися під час візиту до Сполучених Штатів, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

В Україну відправлять 20 тисяч флаконів препарату "Бамланівімаб" (Bamlanivimab) та 40 тисяч флаконів "Етезевімабу" (Etesevimab).

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Ліки вже транспортують до аеропорту для відправки в Україну, а після прибуття їх розвезуть по регіонах.

"Препарати вже зареєстровані Управлінням з контролю за продуктами та ліками США (FDA) та рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу, особливо за наявності ризику переходу у важку форму", – розповів Віктор Ляшко.

В Україну відправлять 20 тисяч флаконів препарату "Бамланівімаб" (Bamlanivimab) та 40 тисяч флаконів "Етезевімабу" (Etesevimab).

Водночас міністр наголосив, що єдиним ефективним способом захисту від COVID-19 залишається вакцинація.

Що відомо про ліки?

"Бамланівімаб" використовують для лікування легкого та помірного перебігу COVID-19 у дорослих та дітей.

Клінічні дослідження показують, що "Бамланівімаб" зменшує шанси госпіталізації або надання невідкладної допомоги пацієнтам з високим ризиком прогресування захворювання протягом 28 днів після початку хвороби.

Але "Бамланівімаб" не дозволений пацієнтам, які госпіталізовані через COVID-19 або потребують кисневої терапії.

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Препарат "Етезевімаб" також використовуєть для лікування легкої та середньої тяжкості COVID- 19.

Ці препарати можуть вводитися разом.

Дослідження показали, що у групі пацієнтів, які отримували інфузію "Бамланівімабу"/"Етезевімабу", лише 2,1% потребували в госпіталізації. В той час, як в групі, де використовували плацебо (речовину без будь-яких лікувальних властивостей), у лікарні з важкою формою COVID-19 потрапили 7% людей.

Також серед пацієнтів, які отримували ліки, не було жодного смертельного випадку. А 10 пацієнтів з 517-ти, які отримували плацебо, померли.

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