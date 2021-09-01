Вчені з'ясували, що може знищувати імунну систему при COVID-19 і призводити до смерті. Дослідження

Майже кожна п’ята смерть, пов’язана з COVID-19, спричинена тим, що окремі антитіла мутують і замість того, щоб боротися з патогеном, атакують нашу імунну систему, пише Nature. Про це свідчить дослідження, оприлюднене в науковому журналі Science Immunology.

Мутовані антитіла, які науковці називають також "аутоантитілами", знищують механізми захисту нашої імунної системи й таким чином призводять до важкого перебігу й смерті при захворюванні на COVID-19.

Ці "аутоантитіла" наявні в невеликій кількості в тілі здорової людини, але з віком їх стає дедалі більше. Саме це може пояснювати, чому люди літнього віку мають більший ризик важкого перебігу й смерті.

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Такі антитіла знищують важливу сполуку білків у крові – інтерферони І типу, які відіграють ключову роль у захисті від вірусних інфекцій.

Група імунологів з усього світу на чолі з Жаном-Лореном Казанова дослідила зразки 3595 пацієнтів, які потрапили до реанімації з важким перебігом COVID-19.

Фото: dfuentesphotostock/Depositphotos

Загалом у 13,6% пацієнтів знайшли "аутоантитіла", проте співвідношення варіювалося від 9,6% у групи до 40 років, до 21% у пацієнтів старше 80 років.

До того ж науковці зафіксували наявність цих антитіл у 18% людей, що померли від COVID-19, інакше – майже у кожного п’ятого померлого від COVID-19. Щоби підтвердити цей зв’язок, науковці дослідили зразки крові 35 тис. здорових осіб, що були взяті до початку пандемії. Мутація була наявна лише в 0,18% людей у віці між 18 і 69 роками, зростала з віком до 1,1% в групі між 70 і 79 роками і досягла позначки 3,4% в групи віком 80-89 років.

Керівник групи науковців зазначає, що для більш коректного лікування та попередження серйозних заражень медики повинні відслідковувати подібні мутації в потенційних пацієнтів. Із ним погоджується Аарон Ринґ, імунолог з Єльської школи медицини:

"Зразки з понад 30 тис. людей дуже промовисті, щоб ми могли їх ігнорувати, і ми повинні дослідити, чи не є ці "аутоантитіла" причиною важкого перебігу інших захворювань. Здається, ми лише торкнулись вершинки айсбергу в цій проблемі".

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