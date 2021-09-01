Лише в двох областях кількість освітян зі щепленням проти COVID-19 перевищила 50% – МОН

Яна Осадча журналіст
3389
1 вересня 2021

До початку нового навчального року лише в двох областях України кількість освітян, вакцинованих проти COVID-19, становить 65%. 

Ще в декількох регіонах цей показник сягнув 50%.

Більше всього працівників освіти отримали одну або дві дози вакцини у Житомирській та Київській областях, повідомив міністр освіти України Сергій Шкарлет.

Найменший рівень вакцинації – в Запорізькій та Волинській областях.

  Фото: thenews2.com/Depositphotos

"Я дякую кожному, хто свідомо обирає шлях вакцинації, прагнучи вберегти себе та оточуючих від ризиків захворіти. 

Я з розумінням та повагою ставлюся до тих, хто з вагомих причин вимушений відмовитися від профілактики коронавірусу шляхом отримання вакцини. Водночас усіх, хто планує провакцинуватися, але ще не встиг цього зробити, я закликаю не зволікати", – сказав Сергій Шкарлет.

Міністр також зазначив, що вимога МОЗ про наявність у колективі закладу освіти 80% вакцинованих співробітників цілком "обґрунтована і реальна".

Нагадаємо, раніше в МОЗ обіцяли не запроваджувати примусову вакцинацію для освітян, незважаючи на незначний відсоток вакцинованих працівників сфери освіти.

Раніше у МОН розповідали, що перед початком навчального року в Україні повністю вакциновані проти COVID-19 лише 29% освітян, ще 23% – вакциновані однією дозою.

Вакцинація 80% колективу шкіл вимагатиметься для очного навчання, якщо заклад буде у помаранчевій зоні.

Вас також може зацікавити:

Як з 1 вересня працюватимуть дитсадки, школи та університети у Києві: список заборон

В Україні вакцина Moderna залишилась лише для другої дози – МОЗ

На Тернопільщині невакциновані вчителі будуть змушені щотижня здавати ПЛР-тести

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 0
Здоров'я

12 міфів про харчування, які розвінчує наука: сніданок, кава, вода, глютен, лактоза та наша "худа-повна" фігура

Наталiя Бушковська
 0
Суспільство

Свекруха, теща, мама і конфлікти з ними: як жити дружно. Радить психолог

Людмила Панасюк
 0
Здоров'я

Уууу, пилюка! Звідки береться пил, як його позбутись та як він впливає на наше здоров’я

Наталiя Бушковська