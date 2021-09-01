Лише в двох областях кількість освітян зі щепленням проти COVID-19 перевищила 50% – МОН

До початку нового навчального року лише в двох областях України кількість освітян, вакцинованих проти COVID-19, становить 65%.

Ще в декількох регіонах цей показник сягнув 50%.

Більше всього працівників освіти отримали одну або дві дози вакцини у Житомирській та Київській областях, повідомив міністр освіти України Сергій Шкарлет.

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Найменший рівень вакцинації – в Запорізькій та Волинській областях.

Фото: thenews2.com/Depositphotos

"Я дякую кожному, хто свідомо обирає шлях вакцинації, прагнучи вберегти себе та оточуючих від ризиків захворіти.

Я з розумінням та повагою ставлюся до тих, хто з вагомих причин вимушений відмовитися від профілактики коронавірусу шляхом отримання вакцини. Водночас усіх, хто планує провакцинуватися, але ще не встиг цього зробити, я закликаю не зволікати", – сказав Сергій Шкарлет.

Міністр також зазначив, що вимога МОЗ про наявність у колективі закладу освіти 80% вакцинованих співробітників цілком "обґрунтована і реальна".

Нагадаємо, раніше в МОЗ обіцяли не запроваджувати примусову вакцинацію для освітян, незважаючи на незначний відсоток вакцинованих працівників сфери освіти.

Раніше у МОН розповідали, що перед початком навчального року в Україні повністю вакциновані проти COVID-19 лише 29% освітян, ще 23% – вакциновані однією дозою.

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Вакцинація 80% колективу шкіл вимагатиметься для очного навчання, якщо заклад буде у помаранчевій зоні.

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