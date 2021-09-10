В Дніпрі мати вирішила вкоротити життя собі та малюку. Врятувати хлопчика не вдалося

Яна Осадча журналіст
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10 вересня 2021

В Дніпрі 39-річна жінка вирішила вкоротити життя собі та своїй 1,7-річній дитині. 

Для цього вколола собі і сину сильнодіючі ліки. Хлопчик помер від отруєння, а його мати перебуває в лікарні.

Мати та дитину без свідомості знайшла бабуся, повідомляють в поліції Дніпропетровської області.

Літня жінка прийшла провідати доньку, тому що та довго не виходила на зв'язок. Вона виявила в кімнаті залишки сильнодіючих медикаментів, шприци та передсмертну записку своєї доньки.

   Фото: VGeorgiev/Depositphotos

Бабуся намагалася реанімувати онука та відразу викликала швидку. Але врятувати хлопчика не вдалося.

Повідомлення до поліції надійшло 9 вересня від медиків. За їх словами, до них доставили дитину з гострим отруєнням лікарськими препаратами.

"Дитина була дуже у важкому стані. Вночі померла", – розповів у коментарі "Наше місто" Олексій Власов, директор лікарні, в яку привезли хлопчика.

Мати дитини жива і наразі перебуває в медичному закладі.

За вказаним фактом слідчі відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство малолітньої дитини.

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