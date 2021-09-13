Волинська лікарня почала видавати немовлятам бирки, схожі на ярлики для одягу. Ідея сподобалася не всім

Нововолинська центральна міська лікарня замінила класичні бирки для немовлят на жартівливі етикетки, ніби від одягу. Про це установа повідомила на сторінці у Facebook.

"Друзі, у нас МЕГА крута новина для вас! Відтепер в акушерсько-гінекологічному відділенні КНП "НЦМЛ" при народженні ваша дитинка отримує власну бірочку.

Як це мило, правда ж? Зроблено з любов’ю. Ми вдосконалюємося для вас!" – йдеться на сторінці лікарні.

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На етикетках вказали масу, зріст, дату народження дитини, а також позначки, що стосуються складу "тканини" й умов догляду, як на ярликах від одягу.

На кожній написали "зроблено з любов'ю".

Фото: Нововолинська лікарня

Утім, нові бирки спровокували скандал у соцмережах. Дехто обурився через нововведення.

"Ні, це не мило!!! Знаки із етикетки для одягу. Дитина – не річ, вона людина!!! Для наглядності додам розшифровку знаків з бірок речей.

А якщо дитину народжує одинока мама і тато відмовився визнавати батьківство? Їй як на цей "цінник" реагувати?

Я не проти цікавого креативу, але за коректність і толерантність. Замість "не прасувати", "не сушити" і т.д., можна було б виключно "дитячі" знаки поставити, якщо вже потрібна інструкція із застосування – "сердечко" – любов батьків, "пляшечка" – годування, "іграшка" – розвиток, "обійми" – безпека дитини", – прокоментувала допис Алла Онищук.

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Фото: Нововолинська лікарня

13 вересня директор лікарні Олег Шипелик зазначив у коментарі для "Zaxid.net", що таку ініціативу раніше пропонували мами немовлят.

"Поки що немає жодних батьків, які б виписувались з дітками і які були б проти цих бирочок.

До нас звертаються батьки, які народжували тиждень тому, місяць і три місяці тому і просять: чи можна, аби ви нам бирочку таку саму видали?

Ми кажемо, що без проблем, ми наріжемо тих бирочок, тільки приходьте до нас народжувати наступних діточок", – розповів він.

Шипелик додав, що намагається прислухатися до критики, але батьки самі мають право вирішувати, що вдягати на дитину.

Після скандалу в соцмережах Нововолинська лікарня розробила новий дизайн етикеток. Зокрема, з них прибрали позначки "не прасувати", "не прати", змінили позначку "склад" на сердечко з двох половин – "мама" і "тато".

Відтепер "дизайн безпосередньо узгоджується з батьками новонароджених", – підкреслили в установі.

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