Які послуги під час пологів можна отримати безкоштовно. Пояснення НСЗУ

Національна служба здоров'я уклала договори з 398 медзакладами на надання медичної допомоги при пологах.
70 з них – це спеціалізовані пологові будинки та перинатальні центри.
Про це повідомляють на офіційній сторінці НСЗУ в мережі.
Загальна сума контрактів складає понад 1,6 млрд грн. Наразі НСЗУ виплатила цим закладам понад 1,1 млрд грн.
|Фото EugeneGensyurovksy/Depositphotos
Які послуги можна отримати безкоштовно?
🔴 Моніторинг стану вагітної, породіллі та новонародженого (у тому числі лабораторно-інструментальні обстеження, консультації лікарів інших спеціальностей у разі потреби).
🔴 Медичну допомогу при фізіологічних пологах, що надається черговою акушерською бригадою.
🔴 Медичну допомогу при ускладнених пологах та кесаревому розтині.
🔴 Зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, зокрема епідуральну анестезію.
🔴 Стабілізацію стану дитини після народження.
🔴 Вакцинацію новонародженого згідно з Календарем профілактичних щеплень.
🔴 Лікарські засоби з Нацпереліку та витратні матеріали, а також ті лікарські засоби, що закуповуються МОЗ в централізованому порядку.
🔴 Харчування під час перебування у стаціонарі.
Що потрібно, щоб отримати безкоштовну допомогу?
Щоб отримати допомогу при пологах, пацієнтці потрібно приїхати до обраного акушерського стаціонару, або викликати "швидку допомогу", яка її туди доставить.
Пологи з черговою акушерською бригадою є для пацієнтки безоплатними.
Якщо ж вона хоче народжувати у конкретного лікаря, то лише в такому випадку в закладі може бути встановлена додаткова офіційна оплата.
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