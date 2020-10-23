Які послуги під час пологів можна отримати безкоштовно. Пояснення НСЗУ

Національна служба здоров'я уклала договори з 398 медзакладами на надання медичної допомоги при пологах.

70 з них – це спеціалізовані пологові будинки та перинатальні центри.

Про це повідомляють на офіційній сторінці НСЗУ в мережі.

Загальна сума контрактів складає понад 1,6 млрд грн. Наразі НСЗУ виплатила цим закладам понад 1,1 млрд грн.

Фото EugeneGensyurovksy/Depositphotos

Які послуги можна отримати безкоштовно?

🔴 Моніторинг стану вагітної, породіллі та новонародженого (у тому числі лабораторно-інструментальні обстеження, консультації лікарів інших спеціальностей у разі потреби).

🔴 Медичну допомогу при фізіологічних пологах, що надається черговою акушерською бригадою.

🔴 Медичну допомогу при ускладнених пологах та кесаревому розтині.

🔴 Зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, зокрема епідуральну анестезію.

🔴 Стабілізацію стану дитини після народження.

🔴 Вакцинацію новонародженого згідно з Календарем профілактичних щеплень.

🔴 Лікарські засоби з Нацпереліку та витратні матеріали, а також ті лікарські засоби, що закуповуються МОЗ в централізованому порядку.

🔴 Харчування під час перебування у стаціонарі.

Що потрібно, щоб отримати безкоштовну допомогу?

Щоб отримати допомогу при пологах, пацієнтці потрібно приїхати до обраного акушерського стаціонару, або викликати "швидку допомогу", яка її туди доставить.

Пологи з черговою акушерською бригадою є для пацієнтки безоплатними.

Якщо ж вона хоче народжувати у конкретного лікаря, то лише в такому випадку в закладі може бути встановлена додаткова офіційна оплата.

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