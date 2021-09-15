На Львівщині безпритульний проникав в будинки, щоб поїсти та поспати

На Львівщині чоловік проникав в чужі будинки через вікна, харчувався там, ночував, а потім тікав. За порушення прав на недоторканність житла його засудили на рік обмеження волі.
В Дрогобицькому районі Львівської області чоловік без постійного місця проживання за чотири дні встиг побувати в трьох помешканнях, господарів яких не було вдома, повідомляє Zaxid.net, посилаючись на рішення суду.
Суд розглянув справу 7 вересня 2021 року.
Під час слідства з’ясувалося, що чоловік потрапляв в будинки, розбиваючи вікна, їв залишену їжу, ночував та покидав приміщення до повернення господарів.
За чотири дні безпритульному вдалося змінити три помешкання. В третій раз додому раптово повернулася господиня, і, побачивши незваного гостя, викликала поліцію.
|Фото: txking/Depositphotos
Вперше він розбив вікно і заліз у будинок 15 липня 2020 року. А вже 17 липня знайшов друге приміщення. Наступного дня, 18 липня, чоловік проникнув у третій будинок. Переночувавши там, він вирішив залишитися до обіду. Однак саме в цей час додому повернулася власниця.
На суді обвинувачений визнав свою провину і заявив про щире каяття.
Але оскільки чоловік вже мав судимість, йому призначили покарання у вигляді обмеження волі на один рік. Безпритульного відправлять на виправні роботи в один із спеціальних центрів для злочинців.
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