Лише третина українців подорожує країною з метою туризму. Опитування

За останні 2 роки лише 32% українців вирушали у туристичні мандрівки країною.

А 68% населення не віддавали перевагу такому відпочинку.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у вересні 2021 року.

Частіше Україною подорожує молодь віком 18-29 років, фінансово забезпечені люди, а також власники автомобілів, які водять машину.

Серед жителів різних регіонів, кияни найактивніше віддають перевагу внутрішньому туризму.

Лише 32% українців вирушали у туристичні мандрівки країною

Популярними локаціями серед українських мандрівників виявилися:

Карпати – їх обрали 55% респондентів,

морські курорти Півдня – 48%,

природні пам’ятки – 37%,

цікаві міста України – 26%,

і місця історичних подій, битв – 17%.

Більш за всіх Україною подорожують кияни

Крім цього, третина респондентів побачила покращення у сфері туризму в Україні.

Позитивні зміни щодо будівництва соціальної інфраструктури відзначили 29% опитуваних, щодо безпеки на дорогах – 25%.

Найпопулярнішими серед українських туристів є Карпати

Опитування проводилося серед дорослого населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

У ньому взяли участь 3000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження складає не більше 1,8%.

Раніше опитування Міністерства культури та інформаційної політики показало, які місця обирають українці для відпочинку влітку 2021 року.

Найпопулярнішими курортами були:

морський – Затока,

природний – Асканія-Нова,

міський – Києво-Печерська Лавра та Старе місто Львова.

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