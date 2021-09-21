Лише третина українців подорожує країною з метою туризму. Опитування

За останні 2 роки лише 32% українців вирушали у туристичні мандрівки країною.
А 68% населення не віддавали перевагу такому відпочинку.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у вересні 2021 року.
Частіше Україною подорожує молодь віком 18-29 років, фінансово забезпечені люди, а також власники автомобілів, які водять машину.
Серед жителів різних регіонів, кияни найактивніше віддають перевагу внутрішньому туризму.
|Лише 32% українців вирушали у туристичні мандрівки країною
Популярними локаціями серед українських мандрівників виявилися:
- Карпати – їх обрали 55% респондентів,
- морські курорти Півдня – 48%,
- природні пам’ятки – 37%,
- цікаві міста України – 26%,
- і місця історичних подій, битв – 17%.
|Більш за всіх Україною подорожують кияни
Крім цього, третина респондентів побачила покращення у сфері туризму в Україні.
Позитивні зміни щодо будівництва соціальної інфраструктури відзначили 29% опитуваних, щодо безпеки на дорогах – 25%.
|Найпопулярнішими серед українських туристів є Карпати
Опитування проводилося серед дорослого населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
У ньому взяли участь 3000 респондентів.
Помилка репрезентативності дослідження складає не більше 1,8%.
Раніше опитування Міністерства культури та інформаційної політики показало, які місця обирають українці для відпочинку влітку 2021 року.
Найпопулярнішими курортами були:
- морський – Затока,
- природний – Асканія-Нова,
- міський – Києво-Печерська Лавра та Старе місто Львова.
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