Лише третина українців подорожує країною з метою туризму. Опитування

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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21 вересня 2021

За останні 2 роки лише 32% українців вирушали у туристичні мандрівки країною. 

А 68% населення не віддавали перевагу такому відпочинку. 

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у вересні 2021 року.

Частіше Україною подорожує молодь віком 18-29 років, фінансово забезпечені люди, а також власники автомобілів, які водять машину.

Серед жителів різних регіонів, кияни найактивніше віддають перевагу внутрішньому туризму. 

 Лише 32% українців вирушали у туристичні мандрівки країною

Популярними локаціями серед українських мандрівників виявилися:

  • Карпати – їх обрали 55% респондентів,
  • морські курорти Півдня – 48%,
  • природні пам’ятки – 37%,
  • цікаві міста України – 26%,
  • і місця історичних подій, битв – 17%.
 Більш за всіх Україною подорожують кияни

Крім цього, третина респондентів побачила покращення у сфері туризму в Україні. 

Позитивні зміни щодо будівництва соціальної інфраструктури відзначили 29% опитуваних, щодо безпеки на дорогах – 25%.

 Найпопулярнішими серед українських туристів є Карпати

Опитування проводилося серед дорослого населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. 

У ньому взяли участь 3000 респондентів. 

Помилка репрезентативності дослідження складає не більше 1,8%. 

Раніше опитування Міністерства культури та інформаційної політики показало, які місця обирають українці для відпочинку влітку 2021 року.

Найпопулярнішими курортами були:

  • морський – Затока,
  • природний – Асканія-Нова,
  • міський – Києво-Печерська Лавра та Старе місто Львова. 

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