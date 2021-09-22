Дитсадки й початкові класи шкіл будуть працювати офлайн при будь-яких обмеженнях

Уряд дозволив зберегти очний режим навчання в дошкільних закладах та 1-4 класах закладів загальної середньої освіти при будь-якому рівні карантинних обмежень.

Відповідні зміни до постанови про карантинні обмеження внесли на засіданні уряду 22 вересня.

Дитячі садочки, спеціальні заклади загальної середньої освіти та 1-4 класи загальноосвітніх шкіл зможуть працювати в очному форматі з дотриманням протиепідемічних норм.

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Такий "виняток" діятиме для них під час "жовтого" і "червоного" рівнів карантинних обмежень.

Фото: alenkasm/Depositphotos

"Маленькі діти мають бути максимально залучені в освітній процес, для цього їм треба займатись із викладачами офлайн, тобто відвідувати навчальний заклад.

Ми пом’якшуємо вимоги до карантинних обмежень та дозволяємо дитячим садочкам та початковій школі працювати незалежно від рівня епіднебепеки.

При цьому ми закликаємо викладачів зробити свідомий вибір та вакцинуватись від COVID-19. Адже якщо в закладі розпочнеться спалах – він буде закритий", – наголосив на засіданні уряду Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я.

У "жовтій" зоні навчання продовжуватиметься в усіх освітніх закладах, проте в тих, де менше 80% працівників отримали принаймні одну дозу – в дистанційному режимі для 5-11 класів. У "червоній" зоні – навчання в очному форматі продовжуватиметься при повній вакцинації 100% працівників освітнього закладу.

Нагадаємо, з 23 вересня в усіх регіонах Україно запроваджують "жовтий" рівень карантинних обмежень. Для вакцинованих громадян та колективів передбачені значні послаблення карантину, при наявності внутрішніх COVID-сертифікатів.

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