Примушувати школярів працювати на городах та прибирати в парках – незаконно. Освітній омбудсмен

Примушувати школярів та студентів працювати на городах або прибирати території міст – незаконно.

У школі діти повинні здобувати знання, а не перетворюватися на робочий ресурс вчителя, директора, керівництва міста або селища, заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Він нагадав керівникам закладів освіти, що діти мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання та утримання. А організатори навчального процесу мусять захищати здоров’я здобувачів освіти та дбати про їхню безпеку.

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Сергій Горбачов зазначив, що пункт 5 статті 23 закону "Про освіту" прямо забороняє виконання робіт чи участь у заходах школярів, якщо це не пов’язано з освітнім процесом.

Коллаж з сайту освітнього омбудсмена

"Якою, скажіть мені, освітньою програмою передбачається праця дітей під час уроків на городі чи прибирання території міста?!", – запитав омбудсмен.

До того ж, з 1 січня 2021 року набув чинності новий Санітарний регламент для шкіл, яким змінено правила прибирання школи учнями.

Раніше учні 2-4 класів могли брати участь у прибиранні території школи, а учні 5-12 класів – у генеральному та щодобовому поточному прибиранні ділянки: підмітати, очищати сніг, саджати дерева.

Новий регламент не дозволяє такі прибирання, в ньому зазначено, що учні лише повинні тримати власне робоче місце в чистоті та прибирати за собою сміття. Така робота має проводитися за участю педагогічних та/або медичних працівників і не перевищувати 1 годину на тиждень.

Горбачов каже, що діти, звісно, можуть брати участь у громадсько-корисній праці, але виключно добровільно та в позаурочний час.

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"Це не означає, що діти не можуть добровільно допомогти, скажімо, посадити квіти в улюбленому дворі чи прибирати певну ділянку парку. Тільки відбуватися це має в позаурочний час. Тому прошу розрізняти примусову працю і добровільне волонтерство", – сказав він.

Омбудсмен також надав список організацій, куди можна звернутися, якщо у школі порушують права дитини та примушують її до роботи під час освітнього процесу:

Приводом для коментаря омбудсмена стали історії про те, як діти в різних регіонах України брали участь у заготівлі, саджанні та зборі врожаю овочів та ягід, носили важкі гарбузи, а також прибирали міські парки під час уроків.

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