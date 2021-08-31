Не більше ніж годину: у Китаї дітям офіційно обмежили час для онлайн-ігор

У Китаї дітям встановили обмеження, щодо проведення часу за онлайн-іграми.

Відтепер онлайн-гравцям до 18 років дозволено грати лише протягом години у п'ятницю, по вихідних та святкових днях.

Такі обмеження встановив китайський регулятор відеоігор, повідомляють у BBC.

Реклама:

Ігри будуть дозволені тільки з 20:00 до 21:00 години. Ігрові компанії не повинні допускати, щоб діти грали в інший час.

Фото: razmarinka/Depositphotos

Також у країні частіше перевірятимуть компанії, що займаються онлайн-іграми, щоб зрозуміти, чи дотримуються вони обмежень.

Раніше правила обмежували гру дітей в онлайн до 90 хвилин в день, а у свята – до трьох годин.

Цей крок демонструє давню стурбованість влади з приводу надмірного впливу ігор на молодь

У липні китайська компанія Tencent оголосила про запуск функції розпізнавання обличчя, щоб обмежити гру дітей з 22:00 до 08:00.

Це сталося після підозр, що діти використовують документи дорослих, щоб обійти правила.

Реклама:

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.