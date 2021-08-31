Не більше ніж годину: у Китаї дітям офіційно обмежили час для онлайн-ігор

У Китаї дітям встановили обмеження, щодо проведення часу за онлайн-іграми.
Відтепер онлайн-гравцям до 18 років дозволено грати лише протягом години у п'ятницю, по вихідних та святкових днях.
Такі обмеження встановив китайський регулятор відеоігор, повідомляють у BBC.
Ігри будуть дозволені тільки з 20:00 до 21:00 години. Ігрові компанії не повинні допускати, щоб діти грали в інший час.
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Також у країні частіше перевірятимуть компанії, що займаються онлайн-іграми, щоб зрозуміти, чи дотримуються вони обмежень.
Раніше правила обмежували гру дітей в онлайн до 90 хвилин в день, а у свята – до трьох годин.
Цей крок демонструє давню стурбованість влади з приводу надмірного впливу ігор на молодь
У липні китайська компанія Tencent оголосила про запуск функції розпізнавання обличчя, щоб обмежити гру дітей з 22:00 до 08:00.
Це сталося після підозр, що діти використовують документи дорослих, щоб обійти правила.
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