Не більше ніж годину: у Китаї дітям офіційно обмежили час для онлайн-ігор

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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31 серпня 2021

У Китаї дітям встановили обмеження, щодо проведення часу за онлайн-іграми.

Відтепер онлайн-гравцям до 18 років дозволено грати лише протягом години у п'ятницю, по вихідних та святкових днях. 

Такі обмеження встановив китайський регулятор відеоігор, повідомляють у BBC

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Ігри будуть дозволені тільки з 20:00 до 21:00 години. Ігрові компанії не повинні допускати, щоб діти грали в інший час.

 Фото: razmarinka/Depositphotos

Також у країні частіше перевірятимуть компанії, що займаються онлайн-іграми, щоб зрозуміти, чи дотримуються вони обмежень.

Раніше правила обмежували гру дітей в онлайн до 90 хвилин в день, а у свята – до трьох годин.

Цей крок демонструє давню стурбованість влади з приводу  надмірного впливу ігор на молодь

У липні китайська компанія Tencent оголосила про запуск функції розпізнавання обличчя, щоб обмежити гру дітей з 22:00 до 08:00.

Це сталося після підозр, що діти використовують документи дорослих, щоб обійти правила.

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