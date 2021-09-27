У Південній Кореї хочуть заборонити їсти м’ясо собак

Денис Карловський спеціально для УП.Життя
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27 вересня 2021

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін закликав ухвалити заборону на вживання собачого м’яса в країні.

Офіс президента оприлюднив заяву із закликом покінчити з багаторічною корейською традицією вживання м’яса собак, що викликає осуд та занепокоєння в міжнародної спільноти, повідомляє The Guardian.

Звичай уже став табуйованим серед молодших груп населення, зокрема через кампанії активістів за права тварин.

М’ясо собак належить до традиційної частини корейської кухні. За окремими оцінками, в країні щороку вбивають понад 1 млн собак заради вживання їжі.

    Фото: mdorottya/Depositphotos

"Хіба нарешті не пора поміркувати над забороною вживання собачого м’яса?", – запитав президент Мун Чже Ін 27 вересня на урядовій нараді.

У країні поступово зароджуються звички тримати собак як домашніх улюбленців, а не як худобу для вживання м’яса. 

Сам президент відомий як палкий шанувальник собак і тримає кількох у себе вдома. Зокрема одну собаку він узяв з притулку вже після того, як опинився на посаді.

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