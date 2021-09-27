У Південній Кореї хочуть заборонити їсти м’ясо собак

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін закликав ухвалити заборону на вживання собачого м’яса в країні.

Офіс президента оприлюднив заяву із закликом покінчити з багаторічною корейською традицією вживання м’яса собак, що викликає осуд та занепокоєння в міжнародної спільноти, повідомляє The Guardian.

Звичай уже став табуйованим серед молодших груп населення, зокрема через кампанії активістів за права тварин.

Реклама:

М’ясо собак належить до традиційної частини корейської кухні. За окремими оцінками, в країні щороку вбивають понад 1 млн собак заради вживання їжі.

Фото: mdorottya/Depositphotos

"Хіба нарешті не пора поміркувати над забороною вживання собачого м’яса?", – запитав президент Мун Чже Ін 27 вересня на урядовій нараді.

У країні поступово зароджуються звички тримати собак як домашніх улюбленців, а не як худобу для вживання м’яса.

Сам президент відомий як палкий шанувальник собак і тримає кількох у себе вдома. Зокрема одну собаку він узяв з притулку вже після того, як опинився на посаді.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.