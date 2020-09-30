Під час карантину тварин почали позбуватися, а не брати з притулків. Опитування

Дослідження, проведене вченими з Університету Йорку довело, що домашні улюбленці знижують рівень стресу під час карантину майже в 90 відсотків з 6 000 опитаних.
Проте українці не лише не почали брати в родини нових тварин за європейським зразком – багато хто навіть здає до притулків улюбленців, що жили в них раніше.
Це показують результати опитування компанії COLLAR.
"Тварин, яких лишають власники, стало набагато більше, навіть у порівнянні з минулим роком", – каже Дмитро Кіркевич, співробітник БФ Happy Paw, що допомагає чотирьом великим українським притулкам.
За даними найбільшого в Україні притулку "Сіріус", у березні, на початку карантину, нові домівки знайшла 31 тварина, то вже в червні – лише 18.
За період карантину кількість тварин у притулку зросла на 17% – а це 549 тварин.
|Фото: mexitographer/Depositphotos
Основними причинами відмовлятися від тварин стали три.
Перша – на початку карантину – поширення неправдивої інформації, що тварини нібито можуть розповсюджувати COVID-19.
Налякані сім’ї, особливо з літніми батьками, малими дітьми та іншими членами групи ризику, почали масово шукати своїм тваринам нові прихистки.
Друга та третя причина стали вагомішими з літніх місяців і переважають і досі.
Люди або переїжджають, шукаючи безпечніші в плані хвороби регіони, або просто втрачають роботу і економічно не здатні утримувати тварин.
Небайдужі українці збирають кошти і на потреби менших приватних притулків.
Зазвичай такі збори відбуваються у соцмережах. Часто такі притулки просять налаштувати регулярні невеликі платежі з банківських карток.
Це дозволить їм покривати поточні витрати. Якщо ви маєте змогу витрачати невелику суму раз у певний час – пошукайте групу такого притулку у Facebook.
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