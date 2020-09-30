Під час карантину тварин почали позбуватися, а не брати з притулків. Опитування

Дослідження, проведене вченими з Університету Йорку довело, що домашні улюбленці знижують рівень стресу під час карантину майже в 90 відсотків з 6 000 опитаних.

Проте українці не лише не почали брати в родини нових тварин за європейським зразком – багато хто навіть здає до притулків улюбленців, що жили в них раніше.

Це показують результати опитування компанії COLLAR.

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"Тварин, яких лишають власники, стало набагато більше, навіть у порівнянні з минулим роком", – каже Дмитро Кіркевич, співробітник БФ Happy Paw, що допомагає чотирьом великим українським притулкам.

За даними найбільшого в Україні притулку "Сіріус", у березні, на початку карантину, нові домівки знайшла 31 тварина, то вже в червні – лише 18.

За період карантину кількість тварин у притулку зросла на 17% – а це 549 тварин.

Фото: mexitographer/Depositphotos

Основними причинами відмовлятися від тварин стали три.

Перша – на початку карантину – поширення неправдивої інформації, що тварини нібито можуть розповсюджувати COVID-19.

Налякані сім’ї, особливо з літніми батьками, малими дітьми та іншими членами групи ризику, почали масово шукати своїм тваринам нові прихистки.

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Друга та третя причина стали вагомішими з літніх місяців і переважають і досі.

Люди або переїжджають, шукаючи безпечніші в плані хвороби регіони, або просто втрачають роботу і економічно не здатні утримувати тварин.

Небайдужі українці збирають кошти і на потреби менших приватних притулків.

Зазвичай такі збори відбуваються у соцмережах. Часто такі притулки просять налаштувати регулярні невеликі платежі з банківських карток.

Це дозволить їм покривати поточні витрати. Якщо ви маєте змогу витрачати невелику суму раз у певний час – пошукайте групу такого притулку у Facebook.

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