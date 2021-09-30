У Мукачеві пропонують виграти автомобіль за щеплення проти COVID-19

Жителів Мукачева влада заохочує вакцинуватися проти COVID-19 можливістю взяти участь у розіграші автомобіля.

Відповідну Програму сприяння запобігання та ефективній протидії COVID-19 затвердили в Мукачівській міській раді.

Зокрема, депутати виділили 1,2 млн грн на акцію для заохочення вакцинації.

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Серед призів визначили автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів та 15 телевізорів.

Розіграш відбуватиметься серед мешканців Мукачівської об’єднаної територіальної громади, які пройшли повний курс (дві дози) імунізації проти COVID-19 та зареєструвалися в акції "Вакцинуйся. Збережи життя".

Нагадаємо, подібний розіграш в серпні цього року розпочали у Вінниці.

Також Міністерство охорони здоров’я видавало безкоштовні квитки вакцинованим на святковий концерт на НСК "Олімпійський" до Дня Незалежності.

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