У Мукачеві пропонують виграти автомобіль за щеплення проти COVID-19

Денис Карловський спеціально для УП.Життя
1470
30 вересня 2021

Жителів Мукачева влада заохочує вакцинуватися проти COVID-19 можливістю взяти участь у розіграші автомобіля.

Відповідну Програму сприяння запобігання та ефективній протидії COVID-19 затвердили в Мукачівській міській раді.

Зокрема, депутати виділили 1,2 млн грн на акцію для заохочення вакцинації. 

Серед призів визначили автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів та 15 телевізорів.

     Фото: MikeMareen/Depositphotos

Розіграш відбуватиметься серед мешканців Мукачівської об’єднаної територіальної громади, які пройшли повний курс (дві дози) імунізації проти COVID-19 та зареєструвалися в акції "Вакцинуйся. Збережи життя".

Нагадаємо, подібний розіграш в серпні цього року розпочали у Вінниці. 

Також Міністерство охорони здоров’я видавало безкоштовні квитки вакцинованим на святковий концерт на НСК "Олімпійський" до Дня Незалежності.

Вас також може зацікавити:

Понад 98% померлих від COVID-19 людей старшого віку були невакциновані – МОЗ

Осіння COVІD-мобілізація: як подолати втому від запобіжних заходів і пережити черговий наступ хвороби

Більше половини українців не планують вакцинуватися проти COVID-19. Опитування   

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 19
Суспільство

Їстівні квіти: як красиво урізноманітнити раціон

Олена Барсукова
 463
Здоров'я

Дивіться, хто прийшов на День донора в редакцію УП

 1558
Здоров'я

"Цукровий діабет – це ніби друг, з яким потрібно домовлятися щодня", – як пацієнтам з цукровим діабетом досягнути компенсації захворювання

За підтримки Sanofi