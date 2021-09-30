У Мукачеві пропонують виграти автомобіль за щеплення проти COVID-19

Жителів Мукачева влада заохочує вакцинуватися проти COVID-19 можливістю взяти участь у розіграші автомобіля.

Відповідну Програму сприяння запобігання та ефективній протидії COVID-19 затвердили в Мукачівській міській раді.

Зокрема, депутати виділили 1,2 млн грн на акцію для заохочення вакцинації.

Серед призів визначили автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів та 15 телевізорів.

Розіграш відбуватиметься серед мешканців Мукачівської об’єднаної територіальної громади, які пройшли повний курс (дві дози) імунізації проти COVID-19 та зареєструвалися в акції "Вакцинуйся. Збережи життя".

Нагадаємо, подібний розіграш в серпні цього року розпочали у Вінниці.

Також Міністерство охорони здоров’я видавало безкоштовні квитки вакцинованим на святковий концерт на НСК "Олімпійський" до Дня Незалежності.

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